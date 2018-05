RTL/n-tv-Trendbarometer: Mit Maas, Scholz und Altmaier sind die Deutschen zufrieden – Von der Leyen besonders schlecht bewertet – nur noch 12 Prozent würden Nahles zur Kanzlerin wählen

CSU-Anhänger mit Seehofer zufrieden, SPD-Anhänger

nicht: Die AfD hat am Sonntag gegen Merkels Politik protestiert und

damit der Einschätzung ihrer Anhänger entsprochen; denn in der Tat

sind laut aktuellem RTL/n-tv Trendbarometer 91 Prozent der

AfD-Anhänger mit der bisherigen Arbeit der Bundeskanzlerin

unzufrieden. Doch die klare Mehrheit der Anhänger aller anderen

Parteien (61%) ist mit Merkels Arbeit auch im 13. Jahr ihrer

Kanzlerschaft zufrieden. Besonders zufrieden sind die Anhänger der

CDU (82%). Auch die Anhänger der in der Opposition befindlichen

Grünen sind mehrheitlich (59%) mit Merkels Arbeit zufrieden. Von den

SPD-Anhängern sind aber nur 51 Prozent mit Merkel zufrieden – ein

Beleg für die Zerrissenheit der Partei im Hinblick auf die erneute

Beteiligung an der Großen Koalition.

Ein eher positives Zeugnis stellen die Bundesbürger im RTL/n-tv

Trendbarometer auch Außenminister Heiko Maas, Finanzminister Olaf

Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier aus. Mit deren Arbeit

sind mit 44, 43 und 42 Prozent mehr Bundesbürger zufrieden als

unzufrieden (28, 30 und 28 %). Die Arbeit von Justizministerin

Katarina Barley und Arbeitsminister Hubertus Heil können die meisten

Bundesbürger (57% bzw. 54%) noch nicht beurteilen. Bei den übrigen

bekannteren Ministern überwiegt der Anteil der Unzufriedenen. So sind

mit der Arbeit von Verkehrsminister Andreas Scheuer 35 Prozent

unzufrieden und nur 21 Prozent zufrieden. Mit der Arbeit von Jens

Spahn sind 43 Prozent nicht zufrieden, nur 26 Prozent zufrieden und

55 Prozent sind mit der Arbeit von Verteidigungsministerin Ursula von

der Leyen nicht zufrieden. Zufrieden sind mit ihrer Arbeit nur 32

Prozent. Bei Horst Seehofer klaffen die Urteile weit auseinander:

Zufrieden sind mit seiner Arbeit 81 Prozent der CSU- und 55 Prozent

der AfD-Anhänger, aber nur 49 Prozent der CDU-Anhänger. Die

SPD-Anhänger sind mit ihm zu 58 Prozent nicht zufrieden – ebenso die

große Mehrheit der Anhänger der Linke (67%) und der Grünen (69%).

Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer verbessern sich Grüne und

Linke gegenüber der Vorwoche um jeweils einen Prozentpunkt, die FDP

verliert einen Prozentpunkt und liegt wieder bei acht Pro-zent. Bei

Union, SPD und AfD gibt es keine Veränderung. Die Ergebnisse im

Einzelnen: CDU/CSU 33 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 18 Prozent

(20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 13 Pro¬zent (8,9%), Linke 10

Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sich für

eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 24 Prozent sind

unentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler: 23,8%).

Nahles auf neuem Tiefpunkt:

Bei der Frage nach der Kanzlerpräferenz sinkt SPD-Chefin Andrea

Nahles auf einen neuen Tief-punkt. Wenn die Bundesbürger ihre

Kanzlerin oder ihren Kanzler direkt wählen könnten, läge Angela

Merkel jetzt im Zweikampf mit Nahles bei 50 Prozent (+ 1%punkt

gegenüber der Vorwoche), Nahles käme nur noch auf zwölf Prozent (-

1%punkt). Wenn Olaf Scholz gegen Merkel anträte, würden ihn 20, die

Kanzlerin 44 Prozent wählen. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner

gegenüber der Mediengruppe RTL: „Die SPD-Chefin Andrea Nahles ist bei

den Deutschen auch nach der Übernahme des SPD-Vorsitzes genauso

unbeliebt wie einer ihrer Vorgänger, Kurt Beck. Im August 2008 kam

Beck mit elf Prozent auf den bisher schlechtesten Wert eines

potentiellen SPD-Kanzlerkandidaten. Nahles ist davon nicht mehr weit

entfernt.“

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer

frei zur Veröffentlichung.

Die Daten über Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom 22. bis

25. Mai 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im

Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.002 Befragte.

Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die Daten zur Zufriedenheit mit der Bundesregierung wurden am 24.

und 25. Mai 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im

Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte.

Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Ansprechpartner bei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 –

45674227 Ansprechpartner bei n-tv: Bettina Klauser, Telefon 0221 –

45674100 Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030

-62882442

Pressekontakt:

Matthias Bolhöfer

Mediengruppe RTL Deutschland

RTL Kommunikation

Telefon: +49 (0221) 4567-4227

Fax: 0221 / 4567 4292

matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell