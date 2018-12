Saarbrücker Zeitung: Privat-Nummer Kramp-Karrenbauers in Püttlingen womöglich bald geheim

Die Telefonnumer der neuen CDU-Parteichefin

Annegret Kramp-Karrenbauer wird möglicherweise künftig nicht mehr

offen im Telefonbuch ihrer Heimatstadt Püttlingen stehen. Offenbar

überlegt die Familie neu. Der Saarbrücker Zeitung sagte

Kramp-Karrenbauer in einem Interview: „Eigentlich möchte ich es

gerne.“ Allerdings: Die Zahl der Anrufe, „die die Grenze des guten

Umgangs und Geschmacks“ verletzten, habe stark zugenommen. Da sie

selbst nur noch selten zu Hause sei, nehme ihr Mann die meisten

Telefonate entgegen. „Es ist mittlerweile zum Teil eine echte

Belastung. Da geht es auch um den Schutz der Familie.“

Helmut Karrenbauer ist in Püttlingen bekannt dafür, dass er sich

oft um Anliegen, die Bürger am Telefon vortragen, selbst kümmert. Am

Rande des Hamburger CDU-Parteitags machte er gegenüber der SZ

deutlich, dass ihn die häufigen Anrufe zu Themen, bei denen er selbst

nicht mehr weiterhelfen könne, inzwischen zunehmend belaste.

Dass ihre Nummer auch nach Ihrer Wahl zur saarländischen

Ministerpräsidentin offen im Püttlinger Telefonbuch blieb, hatte

Kramp-Karrenbauer in der Vergangenheit als Ausdruck der Bürgernähe

hervorgehoben. Sie behielt dies auch bei, als sie im Frühjahr zur

Generalsekretärin der CDU in Berlin gewählt worden war.

