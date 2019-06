Saarbrücker Zeitung: Zahl der geförderten Azubis drastisch gesunken – Linke und Grüne kritisieren Reform als unzureichend

Die Zahl der Lehrlinge in

Erstausbildung, die auf staatliche Beihilfen angewiesen sind, hat

sich nach einem Bericht der „Saarbrücker Zeitung“

(Donnerstag-Ausgabe) in den letzten zehn Jahren mehr als halbiert.

Zwischen 2009 und 2018 ging ihre Zahl demnach von 119.000 auf

knapp 56.000 zurück. Die staatlichen Ausgaben für die Zuschüsse sind

im gleichen Zeitraum von 394 Millionen auf 172 Millionen Euro

gesunken, schreibt das Blatt unter Berufung auf eine Stellungnahme

der Bundesregierung auf Anfrage der Linken. „Wenn die Fördersätze

nicht kontinuierlich angepasst werden, fallen zwangsläufig immer mehr

Menschen aus der Förderung heraus“, kritisierte deren

Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann.

Der Bundestag will an diesem Donnerstag eine Reform der

sogenannten Berufsausbildungsbeihilfe verabschieden. Dabei werden die

Zuschüsse für Auszubildende, deren Ausbildungsvergütung nicht zum

Leben reicht, spürbar angehoben. Eine automatische Dynamisierung der

Leistungen ist allerdings nicht vorgesehen. Auch die aktuelle

Anpassung werde lediglich die Inflation ausgleichen, wie die

Regierung in ihrer Gesetzbegründung selbst eingeräumt habe, sagte

Zimmermann.

Für die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen, Corinna

Rüffer, ist die Vorlage noch aus einem anderen Grund problematisch:

„Beschäftigte in Werkstätten arbeiten aktuell für durchschnittlich

213 Euro pro Monat – in Vollzeit“. Zwar enthalte die Vorlage eine

Erhöhung des Grundlohns. „Sie greift aber leider zu kurz“, so Rüffer.

Nach fünf Jahren hätten die Betroffenen lediglich 37 Euro mehr in der

Tasche. „Das werden sie kaum spüren“, kritisierte die

Grünen-Politikerin.

