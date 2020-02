Sachsen-Anhalt/Gesundheit Zivile Ersthelfer entlasten Rettungsdienste

Zivile Ersthelfer entlasten das überforderte Rettungswesen in

Sachsen-Anhalt. In Bad Dürrenberg wurde die Einheit im vergangenen Jahr 13 Mal

angefordert und war bis zu zehn Minuten schneller am Einsatzort als der

Rettungswagen, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Montagausgabe). Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden die Ersthelfer seit

Juni 2019 bereits 60 Mal alarmiert. “Allerdings stand nicht bei jeder Auslösung

auch ein Ersthelfer zur Verfügung”, sagte Kreissprecher Udo Pawelczyk. Es

handelt sich um zwei Pilotprojekte im Land. Die sogenannten “First Responder”

etwa von der Feuerwehr werden angefordert, wenn Rettungskräfte an anderen Orten

gebunden sind. In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben der Kreise bei jedem fünften

Notruf die Rettungswagen nicht schnell genug. Das Land schreibt eine Frist von

12 Minuten vor, die in 95 Prozent der Fälle eingehalten werden muss. Derzeit

schafft das kein Kreis. 2018 kamen im Schnitt nur 81 Prozent der Rettungswagen

fristgerecht.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4515542

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell