Marburger-Bund-Chefin fordert Zuckersteuer auf Soft-Getränke

Susanne Johna spricht sich für höhere Preise und klare

Kennzeichnung des Zuckeranteils in Lebensmitteln aus – CDU und SPD uneinig über

Strategie im Kampf gegen Diabetes

Osnabrück. Im Kampf gegen die Volkskrankheit Diabetes hat die Ärztegewerkschaft

Marburger Bund drastische Maßnahmen wie eine Zuckersteuer für Limonade und Co.

gefordert. “Ich verstehe nicht, warum sich die Bundesregierung so schwertut,

eine wirksame Strategie gegen übermäßigen Zuckerkonsum auf den Weg zu bringen”,

sagte die Vorsitzende Susanne Johna der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). Johna

fordert ein “klares Preissignal”. “Selbst die Briten, die bei Verboten und

staatlichen Eingriffen sehr zurückhaltend sind, haben eine Sondersteuer auf

zuckerhaltige Getränke. Die Einführung einer Zuckersteuer für besonders süße

Softdrinks wäre das Mindeste, was jetzt beschlossen werden müsste”, fordert

Johna. Oberhalb von fünf Gramm Zucker pro hundert Milliliter sollte ihrer

Meinung nach “eine empfindliche Steuer fällig werden”.

Den Erfolg solcher Maßnahmen sieht sie am Beispiel Alcopops belegt. “Seitdem sie

deutlich teurer gemacht wurden, sind sie wieder weitgehend verschwunden, und das

ist ein Segen für die Gesundheit der jungen Menschen”, so die

Gewerkschaftschefin. Der Verzicht auf zuckerhaltige Getränke beuge wirksam

Fettleibigkeit, Karies und anderen Gesundheitsproblemen vor. Für andere

Lebensmittel fordert sie “eine klare Kennzeichnung des Zuckeranteils und keine

Irreführung der Verbraucher, wie wir sie jetzt immer noch haben”. Die von der

Großen Koalition geplante “Nationale Diabetes-Strategie” liegt derzeit auf Eis.

Union und SPD konnten sich bislang nicht auf entsprechende Maßnahmen einigen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4515528

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell