„Saint-François d–Assise“ am Staatstheater Darmstadt

1983 wurde Olivier Messiaens einzige Oper SAINT FRANÇOIS D?ASSISE uraufgeführt und als ein suggestives Gipfelwerk der Moderne erlebt. Die immense Schwierigkeit der Partitur und die riesenhafte Besetzung machen seither Aufführungen zu seltenen, gefeierten Großereignissen. Mit der Inszenierung von Intendant und Regisseur Karsten Wiegand am Staatstheater Darmstadt ist das spektakuläre Werk in Hessen zum ersten Mal zu erleben, in Deutschland ist dies die fünfte Umsetzung.

In acht Bildern vergegenwärtigt Olivier Messiaen das Leben des heiligen Franziskus. Mit Solisten, riesenhaften Chören und großem Orchester macht er die unbegreifliche Überfülle der Schöpfung in seiner Musik durch nie gehörte, faszinierende Klänge erlebbar. Karsten Wiegand und sein Team suchen für diesen Reichtum der Musik starke Bilder, die den (inneren) Weg des Heiligen eindrucksvoll gestalten. Das Orchester und die Chöre sind von verschiedenen Orten im Raum zu hören, um den Farbenreichtum von Messiaens Musik als überwältigenden Raumklang erlebbar zu machen. ?Im Zentrum steht für mich die Demut, die sich bei Messiaen jedoch nicht in Gottesfurcht, sondern in der Liebe ausdrückt, mit der etwa Franziskus einem Leprakranken und schließlich seiner Angst begegnet.?, sagt Wiegand über seine Inszenierung. Unter der musikalischen Leitung von Johannes Harneit ist in der anspruchsvollen Titelpartie der Bass-Bariton Georg Festl zu hören. Der Opernchor des Staatstheaters Darmstadt wird unterstützt durch die Darmstädter Kantorei und Mitglieder des Rhein-Main Kammerchores.

SAINT FRANÇOIS D–ASSISE wird ermöglicht durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain.

St. François Georg Festl Engel Katharina Persicke Der Aussätzige Mickael Spadaccini

Bruder Leon Julian Orlishausen Bruder Massée David Lee

Bruder Bernard Johannes Seokhoon Moon Bruder Èlie Michael Pegher

Bruder Sylvestre Werner Volker-Meyer Bruder Rufin Tom Schmidt

Mit Der Opernchor des Staatstheaters Darmstadt, Das Staatsorchester Darmstadt, Darmstädter Kantorei, Mitglieder des Rhein-Main Kammerchores

Musikalische Leitung Johannes Harneit

Regie Karsten Wiegand Bühne Bärbl Hohmann

Kostüme Andrea Fisser Video Roman Kuskowski

Premiere am 09. September | Großes Haus

Vorstellungen am 23.9., 03.10., 28.10.2018

Für Rückfragen und für die Reservierung von Pressekarten stehen wir Ihnen unter 06151-2811-303 oder presse@staatstheater-darmstadt.de zur Verfügung.