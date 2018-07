Save the Children steigert Spendeneinnahmen

Save the Children Deutschland hat im Jahr 2017

Einnahmen in Höhe von 38,63 Millionen Euro erzielt. Das ist eine

Steigerung von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die dem Verein in

2017 insgesamt zugeflossenen Mittel betrugen 40,44 Millionen Euro.

„Wir danken all unseren Spendern und Gebern für das Vertrauen und die

große Bereitschaft, unsere Arbeit für die am meisten benachteiligten

Kinder dieser Welt zu unterstützen“, sagte Susanna Krüger,

Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland in Berlin.

„Gerade im Jahr 2017 haben wir wieder eindrücklich erfahren, wie

wichtig diese Hilfe ist. Kriege und Konflikte treffen Kinder ganz

besonders. Wir setzen alles daran, Kindern und ihren Familien in

Krisengebieten zu helfen.“

Angesichts der steigenden Zahl weltweiter Kriege und Konflikte und

der zunehmenden Folgen des Klimawandels hat Save the Children

Deutschland im Jahr 2017 fast die Hälfte seiner Projektgelder für

humanitäre Hilfe eingesetzt. Oft ging es für die Kinder und ihre

Angehörigen ums nackte Überleben. So versorgte die

Kinderrechtsorganisation Familien in Ostafrika, vor allem in

Äthiopien und Somalia, während der extremen Dürre mit Lebensmitteln,

Trinkwasser und Medikamenten. Den Kindern aus Syrien, die durch den

jahrelangen Krieg besonders leiden, bieten Mitarbeiter in Jordanien

und in anderen Nachbarländern im Nahen Osten psychosoziale Hilfe.

Zudem ermöglicht Save the Children dort vielen Kindern und

Jugendlichen wieder einen Schulbesuch. „Diese Jungen und Mädchen

dürfen keine verlorene Generation werden. Dafür arbeiten unsere

erfahrenen und entschlossenen Mitarbeiter in den Projekten „, sagte

Krüger. Ein weiterer Schwerpunkt der humanitären Hilfe galt den

geflüchteten Rohingya-Familien in Bangladesch. Dort hat Save the

Children 2017 mit rascher Nothilfe dafür gesorgt, dass die Familien

Essen, eine Unterkunft, Medikamente und Zugang zu sauberem Wasser

erhielten.

Mitgliederversammlung und Aufsichtsratswahlen

Die Mitgliederversammlung von Save the Children Deutschland hat

am 21. Juni in Berlin den Jahresabschluss 2017 zustimmend zu Kenntnis

genommen. Außerdem hat das Gremium zwei neue Aufsichtsratsmitglieder

gewählt. Dr. Dietrich Garlichs sowie Caroline Schmutte gehören nun

als neue Mitglieder für die kommenden drei Jahre dem Gremium an.

Oliver Herrgesell, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Save the

Children Deutschland, sagte dazu: „Ich freue mich sehr, dass wir

Herrn Dr. Garlichs und Frau Schmutte gewinnen konnten. Mit ihrer

außergewöhnlichen Erfahrung in internationalen Hilfsorganisationen

und ihrem leidenschaftlichen Engagement für Kinder sind sie ein

Gewinn für Save the Children.“

Zusatzinformationen zum Aufsichtsrat und den neuen Mitgliedern:

Der Aufsichtsrat ist das Aufsichtsorgan von Save the Children

Deutschland. Er beruft, berät und kontrolliert den Vorstand. Die

Mitglieder werden für eine Amtszeit von maximal drei Jahren durch die

Mitgliederversammlung gewählt.

Dr. Dietrich Garlichs war 2010 bis 2017 Geschäftsführer der

Deutschen Diabetes Gesellschaft, zuvor war er 18 Jahre

Geschäftsführer des Deutschen Komitees für UNICEF und verfügt darüber

hinaus auch über Erfahrung in der Geschäftsführung von privaten

Unternehmen.

Caroline Schmutte ist Repräsentantin der Bill & Melinda

Gates-Stiftung in Deutschland. Sie bringt neben einer spezifischen

Geber-Expertise dezidierte Kenntnisse der internationalen

Zusammenarbeit sowie Advocacy-Erfahrung und Kontakte zur Politik mit.

Schmutte war zuvor bei der Weltbankgruppe sowie als Beraterin im

öffentlichen Sektor in Europa und im Nahen Osten tätig.

Zahlen und Fakten aus dem Jahresbericht 2017:

– 38,6 Millionen Euro (plus 23 Prozent) Einnahmen

– 27,6 Millionen Euro der Einnahmen gingen in Projekte und deren

Begleitung.

– 82 Projekte wurden weltweit von Deutschland aus direkt

finanziert.

– Mehr als 150.000 Spender haben die Arbeit von Save the Children

Deutschland unterstützt, darunter knapp 28.000 neue Dauerspender.

– Zu den Unterstützern gehören außerdem mehr als 3.000 Unternehmen

und Stiftungen.

– Hinzu kommen die institutionellen Geber wie das Auswärtige Amt,

das Bundesfamilienministerium und die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Den vollständigen Jahresbericht 2017 finden Sie hier:

http://ots.de/4Za1Oz

Den Bericht „War on Children“ finden Sie hier:

http://ots.de/pzqrCH

Über Save the Children

Save the Children ist als größte unabhängige

Kinderrechtsorganisation der Welt in mehr als 120 Ländern tätig. Die

Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor

Ausbeutung und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit – auch in

Katastrophensituationen. Save the Children setzt sich ein für eine

Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder

gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen

können.

