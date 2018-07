Rehberg: Der Bundeshaushalt 2019 setzt die richtigen Akzente

Ausgaben für humanitäre Hilfe, Entwicklung und

Verteidigung müssen bis 2022 steigen

Die Bundesregierung hat am heutigen Freitag den Entwurf des

Bundeshaushalts 2019 und den Finanzplan des Bundes 2019 bis 2022

beschlossen. Dazu erklärt der haushaltspolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg:

„Mit dem Entwurf des Bundeshaushalts 2019 und der Finanzplanung

bis 2022 wird die von der Union begründete solide Haushaltspolitik

der letzten Jahre fortgesetzt. Der Bund kommt mit dem Geld der

Bürgerinnen und Bürger ohne neue Schulden aus.

Die prioritären Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag werden weiter

Schritt für Schritt umgesetzt. So ist das Baukindergeld finanziert,

höhere Mittel für den sozialen Wohnungsbau sind eingestellt, die

steuerlichen Entlastungen für Familien sind eingepreist. Für

absehbare Ausgaben wie das „Gute-Kita-Gesetz“ sind Vorsorgen

getroffen.

Erfreulich ist, dass das Bundesfinanzministerium alles unternommen

hat, um die Investitionen ab 2019 bei 37,9 Milliarden Euro zu

stabilisieren. Angesichts von steigenden Ausgaben sinkt im Finanzplan

allerdings die Investitionsquote von 11,6 Prozent in diesem Jahr auf

10,1 Prozent in 2022. Darüber wird in den kommenden

Haushaltsaufstellungen zu reden sein.

Nicht hinnehmbar ist eine sinkende ODA-Quote ab 2019 und eine

sinkende NATO-Quote ab 2020. Die Unionsfraktion tritt für höhere

Ausgaben für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit und

höhere Verteidigungsausgaben ein. Der Koalitionsvertrag gibt klar

vor, wie mit neuen finanziellen Spielräumen umzugehen ist.

Dass es offensichtlich neue finanzielle Spielräume gibt, zeigt die

neue Rücklage „Demografievorsorge Rente“, die ab 2021 mit jährlich 2

Milliarden Euro befüllt werden soll. Darüber muss sich die Koalition

noch verständigen

Dagegen steigt die Sozialausgabenquote von 2019 bis 2022 von 50,0

Prozent auf 51,6 Prozent. Allein für die Rente wird der Bund 110

Milliarden Euro im Jahr 2022 ausgeben. Die Koalition darf nie

vergessen, dass nur das verteilt werden kann, was zuerst

erwirtschaftet wird.“

