Schenken Sie doch mal eine Schulbank mit Tisch – Ein Geschenketipp für Weihnachten von der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe (FOTO)

In wenigen Wochen ist Weihnachten. Und die Suche nachaußergewöhnlichen und originellen Weihnachtsgeschenken läuft aufHochtouren. Wie wäre es in diesem Jahr mal mit einem ganz besonderenGeschenk, das auch noch Menschen in Äthiopien hilft? Dazu bietet dieStiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ineinem Spendenshop (www.menschenfuermenschen.de) eine ganze Anzahl anbesonderen Geschenkmöglichkeiten und dazu eine Spendenurkunde imNamen der/des Beschenkten.

Ob ein Hühnerset, mit entsprechendem Training zur Haltung,

holzsparende „grüne“ Öfen oder Obstbaumsetzlinge, zur Auswahl stehen

über 35 unterschiedliche Geschenkideen. Die Preise reichen dabei von

7 Euro für einen holzsparenden „grünen“ Ofen bis hin zu 7.500 Euro

für den Bau einer Quellfassung.

Wer gerne Schüler in Äthiopien helfen möchte, künftig bessere

Lernmöglichkeiten zu haben, kann beispielsweise für 65 Euro eine

Schulbank mit Tisch für die Ausstattung von neu gebauten Schulen

kaufen. Statt auf alten wackeligen Bänken oder gar auf dem Lehmboden

zu sitzen, haben dann zwei junge Menschen die Chance, endlich

vernünftig zu lernen.

Lernen unter menschenwürdigen Bedingungen

Die meisten Schulen im ländlichen Äthiopien sind nur sehr

mangelhaft ausgestattet. Die ungenügenden Bänke sind häufig morsch,

da oft keine Tische vorhanden sind, haben die Schüler ihre Hefte

direkt auf dem Schoß liegen. In vielen Fällen müssen die Kinder auch

auf dem staubigen Boden sitzen. Meist drängen sich bis zu 70

Schülerinnen und Schüler in den dunklen und stickigen

Holzverschlägen. Um eine gute Lernatmosphäre zu schaffen, stattet

Menschen für Menschen jeden Schulbau mit neuen Schulmöbeln aus.

„Durch den Einkauf auf unserem Spendenshop wird im wahrsten Sinne

des Wortes Zukunft verschenkt. Nämlich eine bessere Zukunft für die

jungen Menschen in Äthiopien“, sagt Dr. Sebastian Brandis, Vorstand

der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe.

„Dabei hilft jeder Euro, die Lebenssituation entscheidend zu

verbessern, und den Menschen eine Perspektive in ihrem eigenen Land

zu geben.“

Über Menschen für Menschen

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit 37 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass..?“. Die Stiftung trägt

seit 1993 durchgängig das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen

setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 650

fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

