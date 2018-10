Schlichtungsvorschlag für Maler und Lackierer angenommen: Lohnplus ab Oktober

Die Schlichtung in den Lohntarifverhandlungen

für das deutsche Maler- und Lackiererhandwerk ist angenommen. Beide

Tarifparteien, der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz und

die Industriegewerkschaft BAU, stimmten dem Einigungsvorschlag zu.

Das Schlichtungsergebnis bringt der Branche eine Erhöhung der

Ecklöhne (West) ab dem 01. Oktober 2018 um 2,6 Prozent. Nach zwölf

Monaten, am 01. Oktober 2019, werden die Löhne in einer zweiten Stufe

um weitere 3,3 Prozent angehoben, dann für 13 Monate. Der

Tarifvertrag hat damit eine Laufzeit von 25 Monaten und endet am 31.

Oktober 2020.

Die lange Laufzeit und damit eine erhöhte Planungssicherheit war

eine zentrale Forderung der Arbeitgeber. Die IG BAU hatte eingangs 6

Prozent für nur ein Jahr gefordert. Eine rückwirkende Einmalzahlung

für die sechs Verhandlungsmonate seit Kündigung der Tarifverträge

Anfang April, ist ebenfalls vom Tisch.

„Wir sind mit diesem Abschluss an die Grenzen des wirtschaftlich

Machbaren gegangen“, betonte Markus Heineke, Verhandlungsführer der

Arbeitgeber. Heineke weiter: „Unsere Beschäftigten bekommen ein

deutliches Lohn-Plus. Das ist auch ein starkes Signal in den

Arbeitsmarkt: Es lohnt sich, als Maler und Lackierer zu arbeiten!“

Das Schlichtungsergebnis enthält auch eine Anpassung beim

Weihnachtsgeld, das in den kommenden Jahren deutlich steigen soll.

Bis 2021 soll die sogenannte Jahressondervergütung in Ost und West

angeglichen sein. Der entsprechende Teil der Tarifverträge hat damit

eine Laufzeit von vier Jahren und endet erst im April 2022. Markus

Heineke: „Die Erhöhung des Weihnachtsgeldes zeigt unseren

Beschäftigten, dass sie teilhaben an der guten Konjunktur.“

Als Erfolg wertet der Bundesverband die Vermeidung einer hohen

Einmalzahlung. Sie hätte für die Betriebe zum Jahresende eine

unverhältnismäßige Belastung dargestellt. „Rückwirkende

Einmalzahlungen sind den Betrieben nicht vermittelbar“, so Markus

Heineke.

