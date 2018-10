Andreas Kalbitz: „Die AfD-Fraktion schlägt Victoria Tuschik als Brandenburger Verfassungsrichterin vor“ (FOTO)

Andreas Kalbitz, Vorsitzender der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, erklärt zur Nominierung von Victoria Tuschik alsBrandenburger Verfassungsrichterin:

„Die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg hat für das Amt als

Richterin am Verfassungsgericht Brandenburg die Volljuristin Victoria

Tuschik am 19. Oktober nominiert. In den kommenden Monaten sind drei

Richterstellen am Verfassungsgericht neu zu besetzen. Als AfD erheben

wir – als mittlerweile stärkste Kraft in der Mark – den legitimen

demokratischen Anspruch, eine Richterstelle am Verfassungsgericht mit

einem AfD-Vorschlag zu besetzen. Mit Victoria Tuschik hat die AfD

eine hervorragende Kandidatin aufgestellt, die mit ihrer juristischen

und politischen Erfahrung für diese Position bestens geeignet ist:

als ehemalige Justiziarin der AfD-Fraktion sowie Referentin für

Inneres und Sport im Landtag Sachsen-Anhalt und als Persönliche

Referentin des AfD-Bundestagsabgeordneten Roman Reusch, Mitglied im

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, im Wahlausschuss und im

Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr).“

Victoria Tuschik, am 31. Juli 1978 in Berlin-Steglitz geboren, hat

ihr 1. juristisches Staatsexamen 2005 in Berlin-Brandenburg und 2007

das 2. juristische Staatsexamen in Sachsen-Anhalt abgelegt. Vor ihrem

beruflichen Engagement für die AfD war Victoria Tuschik als

Rechtsanwältin tätig und hat an der Fernuniversität in Hagen

Governance studiert.

Weitere Angaben zum beruflichen Lebenslauf entnehmen Sie bitte dem

beigefügten CV.

