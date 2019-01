Schluss mit der Ausnutzung der PJler als billige Hilfskräfte / Marburger Bund bekräftigt Forderungen nach besserer Lehre im Praktischen Jahr

Der Marburger Bund unterstützt mit Nachdruck die

studentischen Forderungen nach einer besseren Lehre und einer

bundesweit einheitlichen, existenzsichernden Aufwandsentschädigung im

Praktischen Jahr (PJ). „Der heutige Aktionstag der Fachschaften an

den medizinischen Fakultäten sendet das richtige Signal: Die

Bedingungen im PJ müssen dringend verbessert werden. Die

Medizinstudierenden brauchen mehr Studienzeit, feste Ansprechpartner,

klar definierte Aufgaben und feste Anwesenheitszeiten. Einige wenige

Krankenhäuser leisten hier Pionierarbeit, sehen die PJler als

zukünftige Kollegen und als Investition in die Zukunft. Diese

Leuchtturmfunktion ist essenziell und verdient besondere Achtung. Es

muss Schluss sein mit der Ausnutzung der PJler als billige

Hilfskräfte im klinischen Alltag“, sagte Victor Banas, Vorsitzender

des Sprecherrats der Medizinstudierenden im Marburger Bund.

In einer großen Befragung unter rund 1.300 Medizinstudierenden im

Praktischen Jahr hat der Marburger Bund im vergangenen Jahr wichtige

Ergebnisse zu Tage gefördert: Die Ausbildung im PJ krankt vor allem

an mangelnder Betreuung und Anleitung. Vielfach wird den angehenden

Ärztinnen und Ärzten die Rolle des Lückenbüßers zugedacht, der

überall dort zur Stelle ist, wo im Krankenhaus Personal gebraucht

wird. Fast zwei Drittel der Medizinstudierenden (63 %) verbrachte im

Rahmen des ersten PJ-Tertials 40 bis 50 Stunden pro Woche im

Krankenhaus, 8 Prozent sogar 50 bis 60 Stunden. Ein Fünftel (21 %)

musste auch regelmäßig Zusatzdienste außerhalb der täglichen

Anwesenheitszeit leisten. Nach der Approbationsordnung für Ärzte (§ 3

Abs. 4) sollen die Studierenden „in der Regel ganztägig an allen

Wochenarbeitstagen im Krankenhaus anwesend sein“ – das schließt

regelmäßige Anwesenheitszeiten von mehr als 40 Stunden pro Woche und

zusätzliche Dienste in der Nacht oder am Wochenende aus.

Ein Großteil der Medizinstudierenden (35 %) bestreitet seinen

Lebensunterhalt während des PJs mit der monatlichen

Aufwandsentschädigung (Geld- und Sachleistung), meist in Kombination

mit Zuwendungen von Eltern oder Familie. In der Regel liegt die

monatliche Aufwandsentschädigung unterhalb des BaföG-Höchstsatzes von

derzeit 649 Euro. Ein Drittel der vom Marburger Bund Befragten gibt

an, weniger als 300 Euro erhalten zu haben. „Wir brauchen eine

bundesweit einheitliche PJ-Aufwandsentschädigung auf einem mindestens

existenzsichernden Niveau, wie dies auch der 121. Deutsche Ärztetag

2018 auf unsere Initiative hin gefordert hat. Die meisten

Studierenden sind während des Praktischen Jahrs dringend auf die

Aufwandsentschädigung angewiesen. Deshalb muss endlich ein

Rechtsanspruch auf eine entsprechende Geldleistung in der

Approbationsordnung verankert werden“, forderte Banas.

Pressekontakt:

Marburger Bund Bundesverband

Referat Verbandskommunikation

Hans-Jörg Freese (Pressesprecher)

Tel.: 030/746846-40

Mobiltel.: 0162/2112425

E-Mail: presse@marburger-bund.de

Internet: http://www.marburger-bund.de

Original-Content von: Marburger Bund – Bundesverband, übermittelt durch news aktuell