Schön/Schipanski: Umsetzung der KI-Strategie schnell vorantreiben

Mit der KI-Strategie der Bundesregierung an die

Spitze der globalen Entwicklung

Nach China haben nun auch die USA Anfang der Woche eine neue

KI-Strategie verabschiedet. Auch die Bundesregierung hat im

vergangenen Jahr eine KI-Strategie beschlossen, damit Deutschland

langfristig zum Top-Standort für die Entwicklung dieser

Schlüsseltechnologie wird. Dazu erklären die stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Nadine

Schön, und der Sprecher für Digitale Agenda, Tankred Schipanski:

Nadine Schön: „Der internationale Wettbewerb um die Vorreiterrolle

bei der Entwicklung von KI ist in vollem Gange. Damit wir in

Deutschland aus diesem Wettbewerb als Gewinner hervorgehen, müssen

wir das Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz von Daten und dem

Zugang zu Daten so auflösen, dass Unternehmen und

Forschungseinrichtungen in Deutschland mehr qualitativ hochwertige

Daten zur Verfügung haben, ohne dabei Persönlichkeitsrechte zu

verletzen oder in Betriebsgeheimnisse einzugreifen. Dazu gilt es in

erster Linie, Anreize für das freiwillige Teilen von Daten zu setzen

und die Interoperabilität von Datenformaten in Europa voranzutreiben.

Ein staatlich verordneter Zwang zum Offenlegen von Daten, wie es die

SPD vorschlägt, kann hingegen zum Bumerang werden. Denn dann müssten

auch unsere erfolgreichen Mittelständler ihre Maschinendaten mit

chinesischen und amerikanischen Plattformen teilen. Über Jahrzehnte

angehäuftes Spezialwissen würde damit internationalen Konkurrenten

zugänglich. Das kann nicht unser Ziel sein. Gerade unsere kleinen-

und mittelständischen Unternehmen müssen in Zukunft die Profiteure

von mehr Datenzugang sein und nicht die Geschädigten.

Tankred Schipanski: „Mit der KI-Strategie hat die Bundesregierung

die Grundlage dafür gelegt, dass wir in Deutschland und Europa einen

weltweiten Spitzenplatz bei dieser Zukunftstechnik erreichen.

Deutschland kann hier auf einer exzellenten KI-Forschungslandschaft

aufbauen. Wie in der KI-Strategie vorgesehen, muss der Ausbau zu

einem nationalen Netzwerk von mindestens zwölf Forschungszentren und

Anwendungshubs jetzt entschlossen vorangetrieben werden. Dafür

brauchen wir ein transparentes Auswahlverfahren unter Beteiligung des

Parlaments.

Die Basis von exzellenter Forschung ist eine hervorragende

Bildung. Deshalb ist es richtig, dass das Bundesbildungsministerium

jetzt mit einem Aktionsplan und 55 Millionen Euro MINT- Initiativen

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) unterstützt.

Gute KI braucht aber auch gute Daten. Voraussetzung dafür sind

innovative Rahmenbedingungen für Datennutzung. Dies gilt vor allem

auf europäischer Ebene. Es ist ein richtiges Signal, dass eine

europaweit verpflichtende, KI-freundliche Text- und Datamining

Regelung jetzt in den Entwurf der EU Urheberrechtsrichtlinie

aufgenommen wurde.“

