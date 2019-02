NRZ: Das Ende des Terror-Kalifats – ein Kommentar von JAN JESSEN

Das Terror-Kalifat des sogenannten „Islamischen

Staats“ ist Geschichte. Nach fast 160 Tagen erbitterter Kämpfe haben

die kurdisch dominierten Demokratischen Streitkräfte Syriens (SDF)

mit der Luftunterstützung der Internationalen Anti-IS-Koalition die

letzte Bastion der Dschihadisten im Südosten Syriens bis auf wenige

Quadratmeter erobert. Hunderte ausländische Extremisten ergaben sich

in den vergangenen Tagen, andere leisteten bis zum Ende Widerstand.

Allein in dieser letzten Offensive gegen den IS starben über 600

Kämpferinnen und Kämpfer der SDF. Der IS kontrolliert kein

Territorium mehr. Die Ideologie, für die er steht, lebt aber weiter.

Er bleibt gefährlich. Tausende IS-Anhänger sind in Syrien und im Irak

in den Untergrund gegangen. Die Organisation breitet sich in Asien

und Afrika aus und hat in Europa Schläferzellen installiert. Der

Kampf bis zum letzten Atemzug der IS-Militanten in Syrien ist

Inspiration für ihre internationalen Sympathisanten. Nicht zu

vergessen: Die syrischen Al-Kaida-Ableger beherrschen die Provinz

Idlib. Im Irak ist die Nachkriegsordnung fragil, in Syrien drohen

nach dem Ende des Kalifats neue Konflikte. Ziehen sich die

US-Amerikaner wie angekündigt zurück, werden sie ihre kurdischen

Verbündeten dem türkischen Präsidenten Erdogan opfern. Die Kurden im

Irak und Syrien sind trotz ideologischer Differenzen ein Bollwerk

gegen den radikalen sunnitischen wie schiitischen Islam. Wer sie

fallen lässt, ist nicht nur empörend illoyal, sondern gefährdet auf

mittlere Sicht auch die Sicherheit des Westens.

Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion

Telefon: 0201/8042616

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell