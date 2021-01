Schülke& Mayr verkauft Personal Care-Geschäft und vollzieht die strategische Neupositionierung zu einem Healthcare-Unternehmen im Bereich Infektionsprävention und Hygienelösungen

Die Schülke & Mayr GmbH („schülke“ oder „das Unternehmen“) gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit Ashland, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Spezialmaterialien, über den Verkauf des Personal Care-Geschäfts von schülke unterzeichnet hat.

Ashland ist ein globales Unternehmen für Spezialmaterialien, das es dem PC-Geschäft ermöglichen wird, unter neuem Eigentümer weiter zu wachsen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Ashland den richtigen und langfristigen Partner für Personal Care gefunden haben. Zusammen mit der Branchenexpertise von Ashland erwarten wir, dass das PC-Geschäft seine Innovationskraft und Markteinführungszeit in einem Kosmetik-orientierten Umfeld weiter steigern kann und durch Cross-Selling-Möglichkeiten zusätzlichen Zugang zu Märkten und Kunden erhalten wird.

Arne Roettger, Director Personal Care Business, sagt: „Wir sind begeistert und freuen uns, dass wir den richtigen Partner für unsere Personal Care Aktivitäten gefunden haben. Gemeinsam mit Ashland werden unser Bestreben, unsere Kunden mit den besten und innovativsten Lösungen zu bedienen, weiter vorantreiben. Das Führungsteam ist fest davon überzeugt, dass dieser Schritt unseren Kunden und uns enorme Chancen bietet.“

Mit dieser Transaktion schließt schülke seine strategische Neupositionierung zu einem reinen Healthcare-Unternehmen ab. schülke wird sich künftig auf sein Kerngeschäft im Bereich Infektionsprävention und Hygienelösungen konzentrieren. Dieser Schritt schafft die Basis, um das Wachstum zu beschleunigen, und ermöglicht es schülke, weiter in sein Kerngeschäft zu investieren und organisch sowie durch Akquisitionen zu wachsen. Insgesamt wird dies eine starke und fokussierte Kundenorientierung sowie eine agile Innovationskultur in der schülke Organisation fördern.

Christian Last, Chief Executive Officer, schülke, sagt: „schülke ist seit über 130 Jahren Pionier und führend auf dem Gebiet der Infektionsprävention und Hygienelösungen. 2020 war für schülke ein herausforderndes Jahr in dem wir als systemrelevantes Unternehmen einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie geleistet haben. Es hat eines deutlich gezeigt: Unsere Stärke liegt in der Versorgung unserer Kunden im Healthcare-Segment. Mit der neuen strategischen Ausrichtung tragen wir auch unserer Mission Rechnung, weltweit und mit allem was wir tun, Leben zu schützen.“

Bezugnehmend auf die weiter anhaltende Corona-Pandemie, wird schülke seine Kunden weiterhin bestmöglich unterstützen und mit den benötigten Produkten versorgen. Das gesamte Team von schülke leistet großartige Arbeit und ist weiterhin hoch motiviert im Kampf gegen die COVID-19 Pandemie.

