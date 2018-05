Schummer: Kurs der Verantwortung beherzt fortsetzen

Gratulation an den wiedergewählten DGB-Vorstand

Der 21. Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hat

am heutigen Montag, 14. Mai 2018, den Geschäftsführenden Vorstand des

DGB im Amt bestätigt. Hierzu erklärt der Vorsitzende der

Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Uwe Schummer:

„Wir gratulieren dem DGB-Bundesvorsitzenden Rainer Hoffmann und

seinem Vorstandsteam herzlich zur Wiederwahl und freuen uns auf die

Fortsetzung eines lebendigen, konstruktiven und immer von

gegenseitigem Respekt getragenen politischen Dialogs über die Zukunft

unseres Landes.

Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben der Volksparteien CDU/CSU

und des Gewerkschaftsbundes DGB gibt es auch Konflikte; diese in

einem fairen Miteinander zu lösen, bleibt für uns von zentraler

Bedeutung. In den wesentlichen Grundsatzfragen besteht Einigkeit: Die

zentrale Rolle der Sozialpartnerschaft, das Bekenntnis zur Sozialen

Marktwirtschaft, die europäische Idee, unsere internationale

Verantwortung und der Schutz der Demokratie als ein hohes Gut. In

diesen Fragen hat der DGB gemeinsam mit den verantwortungsbewussten

politischen Kräften im Lande populistischen Bestrebungen stets die

Stirn geboten. Auch in den Krisen der jüngeren Vergangenheit wie etwa

der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2008 hat sich der DGB als

Stabilitätsanker bewährt. Rainer Hoffmann hat in seiner jetzt

abgelaufenen ersten Amtsperiode gezeigt, dass er diesen Kurs der

Verantwortung beherzt fortführt.

Wir wünschen uns, dass der DGB und seine Einzelgewerkschaften auch

weiterhin das Verständnis der Einheitsgewerkschaft pflegen, in der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller demokratischen politischen

Lager eine gewerkschaftliche Heimat finden können. In diesem

Zusammenhang freuen wir uns auch besonders über das große Vertrauen,

das die Delegieren Elke Hannack bei ihrer Wiederwahl zur

stellvertretenden DGB-Vorsitzenden ausgesprochen haben.“

