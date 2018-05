?Lecker helfen: Spitzenköche rufen zu Aktion der SOS-Kinderdörfer weltweit auf

(Mynewsdesk) München ? Gleich mehrere Spitzenköche rufen zur Teilnahme an der Aktion ?Lecker helfen? der SOS-Kinderdörfer weltweit auf: Cynthia Barcomi, Ludwig Heer, Johannes King, Mario Kotaska, Alexander Kumptner, Holger Stromberg und Sarah Wiener. Die Aktion startet offiziell zum internationalen Tag der Familie am 15. Mai und dauert das ganze Jahr an.

Die Köche rufen unter dem Motto ?Gemeinsam genießen und Gutes tun? dazu auf, sich mit Familie oder Freunden zu einem gemeinsamen Essen treffen und dabei Kinder in Not zu unterstützen. Die Köche selbst kreieren für die Aktion Rezepte, veranstalten eigene Koch-Events und möchten so möglichst viele motivieren, selbst zu einem ?Lecker helfen?-Event einzuladen.

Und so funktioniert?s: Die Teilnehmer laden Freunde, Bekannte oder Kollegen zu einem gemeinsamen Essen ein. Es gibt keine Vorgaben oder festen Formate. Das Besondere daran: Der Gastgeber bittet seine Gäste zu spenden, statt ein Gastgeschenk mitzubringen. Die Spenden kommen Kindern in ausgewählten SOS-Projekten zugute.

Mehr Informationen und Anmeldung unter: www.lecker-helfen.de oder Telefon 0800 5030 600

Ein Video mit Holger Spitzenkoch Holger Stromberg finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=hDhzfhuxANI

