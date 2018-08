Sechs Tipps zum richtigen Verhalten bei Unwetter / Verbandspräsident Hartmut Ziebs empfiehlt Warn-Apps für Mobiltelefone (FOTO)

Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen: Inmitten des glühendheißen Sommers drohen nun in weiten Teilen Deutschlands Unwetter. Hartmut Ziebs,Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), gibt sechs Tipps zum richtigenVerhalten.

– Achten Sie bei Aktivitäten im Freien auf aufziehende Gewitter.

Informationen können hier auch Warn-Apps für Mobiltelefone wie

etwa NINA oder KATWARN bieten.

– Ein festes Gebäude ist der sicherste Platz bei einem Unwetter.

Alternativ bietet auch ein geschlossenes Kraftfahrzeug Schutz.

– Wenn Sie im Freien von einem schweren Gewitter überrascht

werden, hocken Sie sich in eine Senke. Meiden Sie einzeln

stehende Bäume jeder Art, Masten, Metallzäune und andere

Metallkonstruktionen.

– Warten Sie Unwetter mit Sturm und Hagel im Straßenverkehr

zunächst auf einem Parkplatz oder am Straßenrand auf einem

baumfreien Abschnitt ab.

– Betreten Sie keine vermeintlich ausgetrockneten Bach- und

Flussläufe – bei Starkregen herrscht hier Lebensgefahr!

– Melden Sie Unfälle und Brände sofort unter der europaweiten

Notrufnummer 112. Bitte halten Sie die Notrufleitungen während

eines Gewitters für Notfälle frei und melden Sie Schäden, von

denen keine akute Gefahr ausgeht, erst nach Ende des Unwetters.

In Deutschland sind eine Million Männer und Frauen in den Feuerwehren aktiv –

mehr als 99 Prozent davon ehrenamtlich. „Nur durch das Flächen deckende Netz der

Feuerwehren ist es möglich, auch bei großflächigen Einsatzlagen wie Unwettern

schnell Hilfe zu leisten“, erläutert der DFV-Präsident. Im Rahmen der

überörtlichen Hilfe kommen bei Bedarf auch Feuerwehren aus verschiedenen Orten

in einem Schadengebiet zum Einsatz.

