Seilbahn-Idee als Weckruf / Kommentar von Thomas Schubert

Pankow hat ein neues Vorbild: La Paz. Ähnlich wie die Hauptstadt

Boliviens, meint Bezirksbürgermeister Sören Benn, könnten Seilbahn-Strecken im

Berliner Nordosten, wo Menschen in riesigen Neubauquartieren ein neues Zuhause

finden sollen, zum Fortbewegungsmittel für die Massen werden. Die Sache ist nur

ein Vorschlag, den Experten prüfen sollen. Doch sie ist keine Spinnerei, wie

Benn betont. Die Verkehrsprobleme in Berlin sind zu ernst, um darüber zu spaßen

– das weiß jeder, der im Berufsverkehr versucht, vom Alexanderplatz oder Zoo

nach Buch zu kommen.

Aber selbst wenn Fachleute Seilbahnen für die Erschließung von Quartieren

empfehlen sollten, wird diese Vision wohl spätestens an den Fallstricken der

Verkehrsplanung scheitern. Der Senat wird sicher nicht die Planung von

Straßenbahnstrecken, die schon seit Jahren in Arbeit sind, verwerfen, um ein

Verkehrsmittel auf den Weg zu bringen, für das es in La Paz natürliche

Grundlagen geben mag. Aber wohl kaum im Berliner Flachland. Schienen, die langer

Planungen bedürfen, werden immer noch schneller zu haben sein, als Gondeln und

Seile, an die bislang noch niemand dachte.

In Zeiten, da die Tram für den Senat als Verkehrsmittel für Großquartiere viel

zu schnell feststeht, ist die Idee des Pankower Bürgermeisters vor allem für

eines gut: Sie schafft Aufmerksamkeit für ein Problem, das die Tram allein nicht

lösen kann. Und darum geht es bei der Seibahn-Idee in Wirklichkeit. Die

Festlegung auf die Straßenbahn wird dort zum Risikofaktor, wo die

Leistungsfähigkeit der Tram nicht mehr ausreicht. Für den Weg vom Alexanderplatz

Richtung Buch hat der Senat die wahre Alternative zur Straßenbahn geprüft und in

einer Analyse für “äußerst positiv” befunden: die U-Bahn. Dass die Tram trotzdem

kommen wird, ist ein Fehler.

