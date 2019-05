Selbsthilfe stärken – Paritätischer startet Aktionswoche

Anliegen und Probleme selbst in die Hand nehmen,

sich zu organisieren und gegenseitig zu stützen – das ist

Selbsthilfe. Diese ist fester Bestandteil des Paritätischen

Gesamtverbandes. Unter den 10.000 Mitgliedsorganisationen des

Verbandes befinden sich zahlreiche Initiativen und Organisationen,

die sich der Selbsthilfe verpflichtet. Die Paritätischen

Landesverbände und ihre Mitgliedsorganisationen sind Träger von 130

der 300 Selbsthilfe- und Unterstützungsstellen in Deutschland, 120

bundesweit tätigen Selbsthilfeorganisationen und 600

Selbsthilfeorganisationen in den Paritätischen Landesverbänden. Unter

dem Motto „Wir hilft“ findet erstmalig und bundesweit von 18. bis 26.

Mai die Aktionswoche Selbsthilfe statt, in der rund 450

Veranstaltungen stattfinden werden.

Der Paritätische Gesamtverband lädt gemeinsam mit seinen

Landesverbänden alle Gruppen, Organisationen und Kontaktstellen der

Selbsthilfe innerhalb und außerhalb des Paritätischen ein, sich an

der Aktionswoche zu beteiligen. Die Veranstaltungsformen überlässt

der Verband dabei bewusst den Beteiligten selbst und wünscht sich,

dass diese so vielfältig wie möglich werden. Ob Flashmob, Social

Media-Aktion oder Fachveranstaltung: Der Phantasie sind keine Grenzen

gesetzt! Über die Veranstaltungen informiert ein eigener

Veranstaltungskalender.

„Selbsthilfe ist auch und gerade in Zeiten des Internets und

sozialer Netzwerke bei gesundheitlichen Problemen und in anderen

schwierigen Lebenssituationen eine attraktive, aktuelle

Unterstützungsform“, so Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des

Paritätischen Gesamtverbandes. Ziel der Aktionswoche sei es, dass

sich noch mehr betroffene Menschen für die Selbsthilfe interessieren

und Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen neue Mitglieder

gewinnen, so Rosenbrock weiter.

An der Vorbereitung beteiligt sind der Paritätische Gesamtverband

und seine Landesverbände, das FORUM chronisch kranker und

behinderter Menschen im Paritätischen, die Nationale Kontakt- und

Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung der Selbsthilfe

(NAKOS) und das Haus der Krebs-Selbsthilfe – Bundesverband.

Unterstützung erfolgt durch die Krankenkassen AOK und BKK sowie die

Glücksspirale.

Die offizielle Auftaktveranstaltung zur Aktionswoche Selbsthilfe

findet am morgigen Dienstag, den 14. Mai beim Paritätischen

Wohlfahrtsverband in der Oranienburger Straße 13-14 von 12 bis 16

Uhr statt. Es erwartet sie ein buntes Programm, zu dem der

Paritätische herzlich einlädt.

Wenn Sie sich beteiligen wollen oder Fragen haben, können Sie sich

beim Partitätischen an selbsthilfe@paritaet.org schreiben oder Dr.

Wolfgang Busse (030/24636-321) oder Jeanette Brabandt (030/24636-320)

telefonisch erreichen.

