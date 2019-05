Deutscher Kita-Preis Frühkindliche Bildung: Jeder Cent ist gut investiert

„Das persönliche Engagement und die professionelle

Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher ist ausschlaggebend für die

Qualität der frühkindlichen Bildung. Dass es hierfür eine bundesweite

und hochdotierte Auszeichnung gibt, unterstützen wir ausdrücklich“,

sagte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 13. Mai 2019

anlässlich der Verleihung des Deutschen Kita-Preises.

Die Kleinsten in ihrer Entwicklung und gesellschaftlichen

Integration zu fördern, ist nicht nur ein essenzielles Anliegen der

Initiatoren des Deutschen Kita-Preises, sondern stellt auch eine der

größten Herausforderungen an unsere Gesellschaft dar, machte

Silberbach deutlich. „Die Beschäftigten in den Kindertagesstätten

haben dafür die größte Anerkennung verdient. Das schließt eine gute

personelle und materielle Grundausstattung der Kitas ebenso ein wie

wertschätzende Arbeitsbedingungen und eine Bezahlung, die die

verantwortungsvolle Tätigkeit der Erzieherinnen und Erzieher

angemessen honoriert“, so der dbb Chef.

„Mit jedem Cent, den wir in die Förderung von Kindern stecken, und

zwar so früh wie möglich, investieren wir auch in die Zukunft einer

Gesellschaft, die für mehr Chancengerechtigkeit und

Gleichberechtigung von Beginn an steht“, betonte die Stellvertretende

Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, Jutta Endrusch, die für

den dbb beamtenbund und tarifunion als Jurymitglied an der Auswahl

der Preisträgerinnen und Preisträger teilnahm. „Mit dem Ausbau der

Kitabetreuung und der Sicherung der Bildungs- und Betreuungsqualität

verbessern wir die Startchancen der Allerkleinsten und schaffen

Müttern und zunehmend auch Vätern den nötigen Freiraum für eine

erfolgreiche berufliche Zukunft. Denn nur, wer seine Kinder in einer

Kita gut aufgehoben weiß, kann unbeschwert und existenzsichernd am

Arbeitsleben teilhaben.“

Hintergrund:

Mehr als 1 600 Bewerbungen von Kitas und kommunalen Bündnissen

wurden für den Deutschen Kita-Preis eingereicht. Von den insgesamt 20

Finalisten werden am 13. Mai 2019, dem Tag der Kinderbetreuung, zehn

ausgezeichnet – fünf in der Kategorie „Kita des Jahres“ und fünf in

der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“. Die

beiden Erstplatzierten können sich jeweils über 25.000 Euro freuen.

Pro Kategorie wird es zudem vier weitere Preisträger geben, die

jeweils 10.000 Euro erhalten. Der Deutsche Kita-Preis wurde 2018

erstmals vergeben und ist eine gemeinsame Initiative des

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der

Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, ELTERN, dem

Didacta-Verband und der Deutschen Weihnachtslotterie.

Mehr zum Deutschen Kita-Preis und den nominierten Kitas unter

www.deutscher-kita-preis.de

