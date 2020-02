Seltene Schlaganfall-Ursachen: Fehldiagnosen können fatale Folgen haben (FOTO)

Seltene Schlaganfall-Ursachen werden zu oft falschdiagnostiziert. Für Patienten kann das lange Leidenswege nach sich ziehen.Darauf weist die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe anlässlich des Tags derseltenen Erkrankungen am 29. Februar hin.

“Wir könnten vielen Patienten wirksam helfen, wenn sie nur rechtzeitig die

richtige Diagnose erhielten,” sagt Prof. Dr. Markus Krämer. Der Neurologe am

Essener Alfried-Krupp-Krankenhaus beschäftigt sich seit vielen Jahren mit

seltenen Schlaganfall-Ursachen, allen voran mit Moyamoya.

Moyamoya ist eine seltene Gefäßerkrankung, bei der es zu Verengungen der

Hirnarterien kommt. Das Hirn bildet Umgehungskreisläufe, um die

Minderdurchblutung zu kompensieren. Durch Gefäßverschlüsse oder das Platzen neu

gebildeter Gefäße erleiden die Patienten immer wieder Schlaganfälle.

62 Prozent erhielten eine Fehldiagnose

Krämer verfolgte die Krankengeschichten von 192 seiner Patienten und stellte

fest, dass 62 Prozent von ihnen zunächst extern eine Fehldiagnose erhielten. Im

Durchschnitt dauerte ihr Leidensweg bis zur richtigen Diagnose über fünf Jahre.

Der Neurologe appelliert deshalb an seine ärztlichen Kollegen: “Denkt an seltene

Schlaganfall-Ursachen!” Eine dezidierte Anamnese und Familienbefragung seien oft

die Schlüssel zur Diagnose. Leider fehle im Gesundheitssystem heute häufig die

erforderliche Zeit dazu.

Krämer spricht vom “Paradoxon der seltenen Erkrankung”. Jede einzelne Erkrankung

sei so selten, dass sie oft nur wenig erforscht sei. Doch in Summe geht man

davon aus, dass 4,8 Millionen Patienten in Deutschland an einer seltenen

Erkrankung leiden. Rund 7.000 bekannte Krankheiten werden als selten eingestuft.

Wird Moyamoya diagnostiziert, kann den Patienten oft durch eine Bypass-Operation

geholfen werden. Viele Schlaganfälle lassen sich so verhindern und ihre Folgen

wie schwere Behinderungen vermeiden. Gemeinsam mit der Deutschen

Schlaganfall-Hilfe will Krämer Ärzte und Patienten aufklären. Im vergangenen

Jahr wurde er in den Vorstand des neu gegründeten Vereins “Moyamoya Freunde und

Förderer e.V.” berufen. Ziel ist es, die Erkrankung besser zu erforschen und

mehr Aufklärung zu betreiben (siehe www.moyamoya.de).

Pressekontakt:

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Mario Leisle

Pressesprecher

Telefon: 05241 9770-12

E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.de

Internet: schlaganfall-hilfe.de

facebook.com/schlaganfallhilfe

twitter.com/schlaganfall_dt

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/23980/4531753

OTS: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Original-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell