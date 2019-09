„Sippenforschung“: Aktuelles Lehrbuch für Polizeischüler nutzt NS-Vokabular

Polizeianwärter für den gehobenen Dienst werden an

Fachhochschulen mit einem Lehrbuch ausgebildet, das NS-Vokabular

enthält. Wie der stern in seiner neuesten Ausgabe berichtet, werden

in dem Lehrbuch „Kriminologie für Studium und Praxis“ von Horst

Clages und Ines Zeitner Kriminologen und Juristen zitiert, die in der

NS-Zeit eine fragwürdige Rolle gespielt haben, ohne dass dies erwähnt

wird. Darüber hinaus werden Begriffe aus der NS-Zeit verwandt, ohne

sie hinreichend einzuordnen. In einem fiktivem Beispiel über den Fall

jugendlicher Intensivtäter verwenden Clages und Zeitner den Begriff

„Sippenforschung“, der untrennbar mit der mörderischen Rassenpolitik

der Nazis verbunden ist, als wäre dies heute noch eine Methode, um

Kriminalität zu erklären. Dort heißt es: „Einerseits kann aus den

Ergebnissen der Sippenforschung auf genetisch bedingte Defekte

geschlossen werden.“ Die Autoren setzen den Begriff „Sippenforschung“

nicht einmal in Anführungszeichen. In einem Kapitel über die

„historische Betrachtung“ von „Tätertypologien“ taucht der

österreichische Kriminologe Ernst Seelig auf. Er schrieb unter

anderem über „arbeitsscheue Berufsverbrecher“ und „Verbrecher aus

Mangel an Gemeinschaftsdisziplin“. Die Autoren präsentieren auch

diese Begriffe, ohne sie weiter einzuordnen. Dass Seelig ab 1939

„Mischlingsuntersuchungen“ durchführte, ist ihnen keine Zeile wert.

Auf stern-Anfrage zeigt sich der Verlag Deutsche Polizeiliteratur,

eine 100-prozentige Tochter der Gewerkschaft der Polizei,

zerknirscht. Der Geschäftsführer Joachim Kranz teilt „nach eigener

erster Recherche grundsätzlich die Einschätzung zu den kritisierten

Passagen“. Der Verlag will jetzt prüfen, „wie es dazu kommen konnte

und welche Schritte wir intern gehen müssen, um dies zukünftig zu

verhindern“. Auch die Autoren betonen, es liege ihnen „fern,

Diskriminierungen vorzunehmen oder gar das NS-Regime in seiner

Verantwortung zu schmälern“. Ein „Handbuch“ sei „jedoch nicht

geeignet, sich mit dieser Problematik umfassend auseinanderzusetzen“.

Sie kündigen an, „bei einer Überarbeitung des Buches deutlicher auf

die Zusammenhänge in geeigneter Form hinzuweisen“.

Auf die Frage, wie das offenbar nicht gründlich lektorierte Buch

es in die Lehrbuchsammlungen von Polizeihochschulen schaffen konnte,

gibt es offenbar eine einfache Antwort: Während Schulbücher vom

Kultusministerium zugelassen werden, entscheiden Dozenten, die

Polizisten ausbilden, selbst, welche Lehrbücher sie einsetzen.

