Söder bei „maischberger. die woche“: Europäischer Impfpass „könnte eine Idee sein“

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist offen für einen EU-Impfpass für Personen, die gegen Corona geimpft sind: „Wenn er funktioniert ist das eine Idee. Gut wäre, wenn er dann fälschungssicher ist“, sagte Söder in der ARD-Talksendung „maischberger. die woche“.

Der bayerische Ministerpräsident betonte, es sei wichtig, dass Eintragen von Mutationen des Coronavirus nach Deutschland zu vermeiden: „Letztes Frühjahr waren die Grenzen zu. Natürlich hat Europa mit offenen Grenzen eine ganz andere Herausforderung als ein Inselland wie Neuseeland. Wir brauchen ein einheitliches europäisches Grenzmanagement. Und wenn nicht, dann verstärkt Grenzkontrollen zu machen, um das Eintragen zu reduzieren. Wir haben deswegen auch eine Testpflicht für Berufspendler eingeführt.“

In der Frage, ob die die Fußball-Europameisterschaft wie geplant im Sommer stattfinden sollte, zeigte sich Söder zurückhaltend: „Wenn es so läuft wie in der normalen Bundesliga, wird es wahrscheinlich möglich sein“, sagte er bei „maischberger. die woche“. „Aber ein richtig gutes Gefühl hat man bei der ganzen Sache nicht.“

