Spannende Woche im Zeichen des Grundgesetzes für Valentum Kommunikation

Vom 20. bis 24. Mai 2019 fand in Berlin der Jugendkongress des Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt statt. Über 300 Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren reisten aus ganz Deutschland in die Hauptstadt, um sich unter dem Motto „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ auszutauschen. Im Rahmen von Workshops und Außenforen lernten die Teilnehmenden Möglichkeiten des zivilgesellschaftlichen Engagements und der Toleranzförderung sowie die Auseinandersetzung mit antidemokratischen Tendenzen kennen. Themen wie Konfliktmanagement, Antisemitismus oder Gewalt in der Öffentlichkeit sollten die Teilnehmenden zum Nachdenken anregen und deren Kompetenzen stärken. Bereits zum 19. Mal wurde der Jugendkongress abgehalten, in diesem Jahr in der Kalkscheune in Berlin.

Organisation aus den Händen der Regensburger Full-Service-Agentur

Mittlerweile zum fünften Mal in Folge übernahm Valentum Kommunikation die Realisierung der Veranstaltung. Das Event-Team investierte mehrere Monate in die umfangreiche Organisation des viertägigen Jugendkongresses. Neben einem geeigneten Veranstaltungsort und Übernachtungsmöglichkeiten für die 300 Teilnehmenden, kümmerte sich die Agentur außerdem um das Einladungs- und Teilnehmermanagement. Auch die Betreuung der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer stand vor Ort in Berlin auf dem Plan. Das vielseitige Programm der Veranstaltung erreichte am 23. Mai mit dem Festakt zur Feier des Grundgesetzes seinen Höhepunkt. Bei der Abendveranstaltung mit circa 500 Teilnehmenden in der Urania Berlin wurde die Auszeichnung „Botschafter für Demokratie und Toleranz 2019“ verliehen. Auch beim Festakt sorgte die Regensburger Agentur für einen reibungslosen Ablauf.

Politische Jugendbildung als Herzensangelegenheit

Durch jahrelange Erfahrungen in der politischen Jugendbildung verfügt Valentum Kommunikation über weitreichende und professionelle Kompetenzen in diesem Bereich. Aufgrund der thematischen Ausrichtung der Agentur überzeugte das Event-Team bereits zum fünften Mal das BfDT von seinen organisatorischen und fachlichen Qualitäten.

Der Jugendkongress 2019 wurde auch von einem Filmteam visuell festgehalten. Das Video ist unter folgendem Link abrufbar: http://www.youtube.com/watch?v=wiho3Kw3TlM&feature=youtu.be.