Spendenaufruf: Hilfe nach Tsunami und Erdbeben in Indonesien

Nach den Erdbeben und dem Tsunami auf der

indonesischen Insel Sulawesi ist die Lage katastrophal. Die Behörden

befürchten viele Tote. Noch liegen aus einigen betroffenen Gegenden

keine Informationen vor, da Erdrutsche die Wege blockieren und die

Telefonnetze ausgefallen sind. In den meisten Gebieten gibt es nach

wie vor keinen Strom, lebenswichtige Medikamente werden knapp. Helfer

haben Probleme zu den Hilfsbedürftigen vorzudringen. Die Regierung

hat einen zweiwöchigen Notstand ausgerufen und internationale Hilfe

erbeten. Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen benötigen im

Katastrophengebiet rund 200.000 Menschen Nothilfe.

medico unterstützt die Selbsthilfe lokaler Organisationen

medico international steht in Kontakt mit solidarischen

Organisationen in Indonesien. Feministinnen aus dem Frauenzentrum in

Palu, Menschenrechtler, Aktivisten für eine Landreform oder

gewerkschaftliche und genossenschaftliche Netzwerke sind aktiv, um

die Not der Betroffenen zu lindern und Vermisste zu suchen. Die

lokale Menschenrechtsorganisation „Solidaritas Korban Pelanggaran HAM

Sulawesi Tengah“, die in den betroffenen Gegenden verankert ist,

berichtet von einem großen Bedarf an Medizin, Nahrungsmitteln,

Kleidung und Hygieneartikeln. Die Aktivisten haben bereits mit

Verteilungen begonnen und bitten medico international dringend um

Unterstützung.

Die Menschen auf Sulawesi versuchen, sich zu helfen so gut es

möglich ist. Sie bauen dabei auf die Tradition der gegenseitigen

Hilfe und der Selbstorganisation. medico international unterstützt

die Selbsthilfe der Betroffenen und ruft zu Spenden auf. Das

Spendenstichwort lautet: „Nothilfe Indonesien“.

Spendenkonto

medico international

IBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00

BIC: HELADEF1822

Frankfurter Sparkasse

Online spenden auf: https://www.medico.de/spenden/

medico international trägt das DZI-Spendensiegel und ist als

gemeinnütziger Verein anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar.

Für Nachfragen und Interviews:

Bernd Eichner, medico-Nothilfereferent:

Tel. 069/9443845 oder eichner@medico.de

Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell