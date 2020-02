Spürbare Abkühlung auf dem Ingenieurarbeitsmarkt / Im Vergleich zum Vorjahresquartal sinkt die Arbeitskräftenachfrage im 4. Quartal 2019 um 10,4 Prozent

Die konjunkturelle Abkühlung ist nun auch am

Ingenieurarbeitsmarkt qualifikations- und regionalübergreifend spürbar. Das

zeigt der neue Ingenieurmonitor, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

im Auftrag des VDI vierteljährlich erstellt. Im vierten Quartal 2019 waren

monatsdurchschnittlich knapp 113.000 offene Stellen zu besetzen, was im

Vergleich zum Vorjahresquartal ein Minus von 10,4 Prozent auf Seiten der

Arbeitskräftenachfrage ausmacht. Auch auf Seiten der Arbeitssuchenden macht sich

die Abkühlung bemerkbar. So suchten im selben Zeitraum 32.461 Personen eine

Beschäftigung in einem Ingenieurberuf. Verglichen zum Vorjahresquartal stieg die

Zahl der arbeitslos Gemeldeten damit um 10,2 Prozent.

Da die Ingenieurarbeitgeber ihr Stammpersonal in der Regel halten, manche von

ihnen jedoch vorübergehend auf Neueinstellungen verzichten, dürfte dieses

Problem insbesondere jüngere Ingenieur*innen mit auslaufenden Projektverträgen

sowie Berufseinsteiger*innen betreffen.

Teile Ostdeutschlands verzeichnen Anstieg der Ingenieurnachfrage

Der Ingenieurarbeitsmarkt zeigt aktuell insgesamt eine sehr uneinheitliche

Entwicklung: Stark industrienahe Qualifikationen erleben einen temporären

Nachfragerückgang, während bau- oder dienstleistungsnahe Qualifikationen

unverändert sehr stark auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt sind. Die ungleichmäßige

Entwicklung setzt sich fort, wenn man die Ingenieurnachfrage in den

unterschiedlichen Regionen betrachtet. Zwar ist in sämtlichen großen Regionen

ein Rückgang der offenen Stellen zu verzeichnen. Aber in Teilen Ostdeutschlands

– konkret in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – ist noch keine Eintrübung,

sondern sogar ein Anstieg zu verzeichnen.

Weiterhin hohe Engpässe liegen in den Informatikberufen (464 offenen Stellen je

100 Arbeitslosen) sowie den Bauingenieurberufen (554) vor. Verglichen zum

Vorjahresquartal hat sich der Engpass in den meisten betrachteten

Arbeitsmarktregion entspannt. In Sachsen-Anhalt und Thüringen jedoch betrug der

Anstieg der Engpassrelation rund 3,0 Prozent, in Sachsen 0,2 Prozent.

Ausländische Ingenieur*innen zur Fachkräftesicherung

Allen voran führt die demografische Entwicklung dazu, dass die Zuwanderung als

Instrument zur Fachkräftesicherung in den Ingenieurberufen zunehmend an

Bedeutung gewinnt. Im Bundesschnitt haben ausländische Ingenieur*innen einen

Anteil von 8,9 Prozent an allen Beschäftigten in Ingenieurberufen. Dabei liegen

sechs Bundesländer über dem Bundesschnitt: Neben den Stadtstaaten Hamburg und

Bremen sind dies die forschungs-, innovations- und wirtschaftlich

leistungsstarken südlichen Flächenländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.

Ein deutlich niedrigerer Anteil ausländischer Beschäftigter in Ingenieurberufen

lässt sich hingegen in den ostdeutschen Bundesländern beobachten. Aufgrund des

besonders hohen Anteils älterer Ingenieur*innen haben allerdings diese

hinsichtlich der Fachkräftesicherung einen sehr hohen Handlungsbedarf. Gelingt

es den östlichen Bundesländern nicht, zeitnah eine nachhaltige Willkommenskultur

zu entwickeln und deutlich mehr ausländische Ingenieur*innen als bislang zu

gewinnen, werden sich die demografischen Probleme im Ingenieurbereich dort nicht

bewältigen lassen – mit gravierenden Folgen für die regionale Wirtschaft.

Der vollständige VDI-/IW-Ingenieurmonitor ist kostenfrei downloadbar unter

www.vdi.de/publikationen.

