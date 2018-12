Stadtrechnungshof Wien lobt Einsatz von Videodolmetschen der SAVD Videodolmetschen GmbH und empfiehlt verstärkten Einsatz

Der Stadtrechnungshof Wien hat die

Magistratsabteilung 11 (Wiener Kinder- und Jugendhilfe) einer Prüfung

unterzogen, die u.a. Dolmetsch-Leistungen zum Gegenstand hatte.

Seit März 2016 wird in der Magistratsabteilung 11 der Stadt Wien bereits mit

Videodolmetschen von SAVD gearbeitet. Der Stadtrechnungshof hat den Einsatz

kritisch geprüft und empfiehlt, Videodolmetschen für einen Großteil aller

anfallenden Dolmetschungen zu verwenden. Videodolmetschen von SAVD stelle in

fast jeder Situation die beste Lösung dar.

Neben der persönlichen und sprachlichen Kompetenz der DolmetscherInnen, wird

auch der stationäre, sowie mobile Einsatz im Prüfbericht lobend hervorgehoben.

Als weitere Vorzüge von Videodolmetschen wird die schnelle Erreichbarkeit und

das 24-Stunden Service der qualifizierten DolmetscherInnen angemerkt. Ebenfalls

ins Feld geführt wird, dass es im Durchschnitt unter 20 Sekunden dauert, bis

eine Dolmetschung zu Stande kommt.

Besonders hebt der Stadtrechnungshof die große Kostenersparnis durch den Einsatz

von Videodolmetschen im Vergleich zum Vor-Ort-Einsatz hervor. Die

durchschnittlichen Kosten für eine Vor-Ort-Dolmetschung im Jahr 2017 betrugen

lt. einer Berechnung durch den Stadtrechnungshof Wien 102,94 EUR, demgegenüber

beliefen sich im gleichen Zeitraum die durchschnittlichen Ausgaben für ein mit

Videodolmetsch geführtes Gespräch exkl. Gerätepauschale auf 42,93 EUR. Das ist

eine Ersparnis von mehr als 58 Prozent!

Zusammenfassend empfiehlt der Stadtrechnungshof Wien die Nutzung von

Videodolmetschen zu forcieren und die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.

Über SAVD Videodolmetschen GmbH

Die im Jahr 2014 gegründete SAVD ist im deutschsprachigen Raum nicht nur der

Vorreiter, sondern auch der Marktführer im Bereich Videodolmetsch-Leistungen.

Das Service bietet Dolmetschungen in 14 Sprachen, die in max. 120 Sekunden

erreichbar sind, und weitere 50 Sprachen per Termin-Buchung. Die

DolmetscherInnen der SAVD Videodolmetschen GmbH sind hochqualifiziert und

verfügen über translationswisschenschaftliche Abschlüsse oder gerichtliche

Beeidigungen und Spezialisierungen auf unterschiedliche Fachbereiche. Zu den

KundInnen der SAVD Videodolmetschen GmbH zählen öffentliche Einrichtungen in den

Bereichen Gesundheit, Justizvollzug, Verwaltung, Soziales, Polizei und Bildung,

sowie NGOs.

Kontakt:

SAVD Videodolmetschen GmbH

Geiselbergstraße 17/2/5.OG

1110 Wien

T +43 1 332 13 05

Eoffice@videodolmetschen.com

Wwww.videodolmetschen.com

Original-Content von: SAVD Videodolmetschen GmbH, übermittelt durch news aktuell