Stadtwerke setzen auf E-Mobilität

Schleswig-Holstein soll europäische Vorbildregion

werden – 80 Fachbesucher beim „2. Stadtwerkeforum E-Mobilität“ –

Stromnetze im Norden würden zusätzliche Belastung vertragen

Mehr als 80 Fachbesucher aus Politik und Wirtschaft folgten am 23.

April 2018 der Einladung des Verbands der Schleswig-Holsteinischen

Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) zum „2. Stadtwerkeforum

Elektromobilität“ in Neumünster. Mit dieser Veranstaltung wollten die

kommunalen Versorger dazu beitragen, die Elektromobilität Im Norden

flächendeckend voranzutreiben. Ziel ist, Schleswig-Holstein zur

europäischen Vorbildregion für eine klimafreundliche Fortbewegung auf

Straßen und Schienen zu machen. „Kein Bundesland besitzt mehr Strom

aus Erneuerbaren Energien als wir. Die Stadtwerke werden wesentlich

dazu beitragen, diesen Ökostrom sinnvoll zu nutzen und die

Energiewende in Schleswig-Holstein zu forcieren“, sagt Helge Spehr,

VSHEW-Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Stadtwerke

Rendsburg.

Die Entwicklung befinde sich bereits auf gutem Weg. Die Teilnehmer

begrüßten die Bestätigung von Monika Heinold, Finanzministerin von

Schleswig-Holstein, bei 20 Prozent aller Neuanschaffungen für

Fahrzeuge des öffentlichen Fuhrparks auf Elektroantriebe zu setzen

und noch in diesem Jahr bis zu 100 Ladesäulen an öffentlichen

Liegenschaften zu installieren. „Schleswig-Holstein besitzt bereits

einen Kompetenzvorsprung in Sachen Elektromobilität. Den werden wir

jetzt weiter ausbauen“, sagte Dr. Andreas Tietze, Vorsitzender des

Wirtschafts- und Verkehrsausschusses der schleswig-holsteinischen

Landesregierung. Die Energiewende erfordere dringend auch eine

Mobilitätswende auf den Straßen, Schienen und zu Wasser, so Tietze.

„Die Koalition steht in diesem Punkt geschlossen zusammen“, ergänzt

Andreas Hein, energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.

„Wir werden gemeinsam alles versuchen, unser Bundesland zu einem

Sinnbild für klimafreundliche Antriebsformen zu machen.“

Deutlich wurde auf dem Stadtwerkeforum, dass die bestehenden

Stromnetze eine E-Mobilitäts-Offensive aushalten würden: „In den

Kommunen Schleswig-Holsteins wird auf absehbare Zeit höchstens jedes

zweite Auto einen Elektroantrieb besitzen. Dafür könnten die Netze

hinreichend aufgerüstet werden. Ausfälle oder Qualitätseinbußen sind

dann nicht zu befürchten“, versichert Dr. Jens Zeidler,

Geschäftsführer des Erfurter Beratungsunternehmens NEW-Grid

Management Consult.

