Power on: Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur die Elektromobilität vorantreiben

2040 werden auf deutschen Straßen bis zu

29 Millionen Elektroautos unterwegs sein – das zeigt die neueste

Studie von Aurora Energy Research. Um das Laden der elektrischen

Fahrzeuge flächendeckend zu ermöglichen, ist vor allem eines wichtig:

eine intelligente Ladeinfrastruktur im öffentlichen und privaten

Bereich, basierend auf erneuerbaren Energien. Wie diese und weitere

Herausforderungen auf dem Weg zur einer erfolgreichen Verkehrswende

gemeistert werden können, erfahren Interessierte auf der Power2Drive

Europe. Die Fachmesse findet im Rahmen der Innovationsplattform für

die neue Energiewelt „The smarter E Europe“ statt. Mehr als 200

Anbieter von Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeugen sowie 50.000

Besucher werden dazu vom 15. bis 17. Mai 2019 auf der Messe München

erwartet.

Vor etwa zwei Jahren hat die deutsche Bundesregierung ein

Förderprogramm für die Elektromobilität beschlossen. Seit Anfang 2017

fördert das „Bundesprogramm Ladeinfrastruktur“ des Bundesministeriums

für Verkehr und digitale Infrastruktur mit einer anteiligen

Finanzierung der Investitionskosten den Aufbau einer öffentlich

zugänglichen Ladeinfrastruktur in Deutschland. Das Ziel ist dabei der

Aufbau eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Ladenetzes mit

mindestens 15.000 neuen Ladestationen bis 2020. Insgesamt 300

Millionen Euro stellt die Bundesregierung dafür von 2017 bis 2020

bereit.

Die Initiative trifft auf eine sehr große Nachfrage bei privaten

Investoren und Kommunen. Als Reaktion auf die ersten zwei Aufrufe

sind insgesamt mehr als 3.000 Förderanträge eingegangen. Genehmigt

wurden davon Anträge für insgesamt 15.803 Ladepunkte – davon 2.330

Schnellladepunkte. Damit wurde die Zahl der damals vorhandenen

Ladepunkte bereits mehr als verdoppelt. Der dritte Förderaufruf

folgte dann im November 2018. Allein für diesen hält die

Bundesregierung rund 70 Millionen Euro bereit, um bis zu 13.000 neue

Ladepunkte aufzubauen.

Städte rund um den Globus werden aktiv

Die Notwendigkeit, die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen, um die

Elektromobilität in Deutschland und weltweit fördern zu können, haben

auch die Unternehmen erkannt. Ein Paradebeispiel für den Ausbau der

Ladeinfrastruktur bietet das niederländische Cleantech-Unternehmen

EVBox mit seinem Angebot an Ladelösungen. „Der Ausbau der

Ladeinfrastruktur liegt in unserer DNA: In den vergangenen Jahren

haben wir in mehr als 45 Ländern bereits über 60.000 Ladepunkte

installiert. Für uns ist es wichtig, positive Veränderungen im

Verkehrsbereich zu realisieren. Denn 23 Prozent aller CO2-Emissionen

werden durch den Verkehr verursacht. Der stärkere Einsatz von

Elektrofahrzeugen würde die Emissionen drastisch reduzieren“, so Job

Karstens, PR und Event Manager bei EVBox. „Städte sollten deshalb in

ihre Ladeinfrastruktur investieren. Amsterdam und Rotterdam, die wir

mit Ladestationen ausstatten, gelten beispielsweise heute

international als Spitzenreiter und Vorreiter für das Investment in

Elektromobilität.“

Doch auch in Deutschland sind die Städte aktiv. „Es kommt Bewegung

in den Markt für Ladeinfrastruktur. Das zeigen wir am Beispiel der

Landeshauptstadt Hannover. Als Konzessionsinhaber für das

Ladeinfrastrukturnetz in Hannover werden wir 480 Ladepunkte bis Ende

2020 aufbauen“, so Dr. Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende der

enercity AG. „Wir haben das Ziel, damit in nur zwei Jahren eines der

dichtesten ausschließlich mit Ökostrom betriebenen Ladenetze

Deutschlands für unsere Kundinnen und Kunden bereit zu stellen. Die

Ladeinfrastruktur ist aber nur ein Teil unserer

E-Mobilitätsinitiative. Wir sind auf dem besten Weg viele Barrieren

zur E-Mobilität abzubauen.“ Erst jüngst zog Köln als weitere deutsche

Stadt nach und legte dem Stadtrat für 2019 eine Beschlussvorlage zum

Standortkonzept „Ladeinfrastruktur im öffentlichen Straßenraum der

Stadt Köln“ vor.

Geschäftsmodelle mit positiven Renditen

Vom Betrieb elektrischer Fahrzeugflotten über das Laden am

Arbeitsplatz bis hin zur Ausstattung an öffentlichen Parkplätzen,

Tankstellen und Autobahnraststätten – der Ausbau von gewerblicher und

industrieller Ladeinfrastruktur bietet die Grundlage für zahlreiche

attraktive Geschäftsmodelle. Laut der neuesten Analyse von Aurora

Energy Research sind in allen Fällen positive Renditen möglich –

sofern die Nutzer für den verbrauchten Strom bezahlen und die

Betreiber, abhängig vom Konzept, eine Marge von fünf bis elf Cent pro

Kilowattstunde erreichen.

Bis 2040 könnte die Stromnachfrage für das Laden von

Elektrofahrzeugen im gewerblichen und industriellen Bereich allein in

Deutschland rund 13 bis 17 Terawattstunden jährlich erreichen, was

rund 3 Prozent des derzeitigen deutschen Stromverbrauchs entspricht.

Um die Nachfrage abdecken zu können, werden zwei bis vier Millionen

Ladestationen benötigt. Dies entspricht einem Investitionsvolumen von

bis zu acht Milliarden Euro.

„Elektromobilität ist im Markt angekommen. Immer mehr Unternehmen,

Kunden, Mitarbeiter haben bereits ein Elektroauto und wollen diese an

vielen Standorten laden. Bei den meisten unserer Kunden geht es

inzwischen nicht mehr nur um die reine Investition in

Ladeinfrastruktur, sondern um Fragestellungen rund ums intelligente

Lade- und Energiemanagement“, so Marcus Fendt, Geschäftsführer bei

The Mobility House. „Wie können also möglichst viele Ladepunkte ohne

Netzausbau beziehungsweise höhere jährliche Leistungsentgelte

realisiert werden? Wie kann dann geladen werden, wenn der Strompreis

billig und die Photovoltaik-Einspeisung hoch ist? Da sehen die Kunden

Informations- und Investitionsbedarf.“

Power2Drive Europe 2019: die Schnittstelle zwischen Verkehr und

Energie

Die Power2Drive Europe ist die Schnittstelle zwischen der

Elektrifizierung des Verkehrswesens und einer zukunftsorientierten,

umweltfreundlichen sowie klimaneutralen Energieversorgung. Sie nimmt

sich deshalb sowohl auf der Messe als auch bei der Konferenz des

Themas Ladeinfrastruktur an. An allen drei Messetagen erfahren

Interessierte deshalb alles Wissenswerte über Ladelösungen und

Technologien für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus diskutieren

Experten, Verbände und Forschungsinstitute im Rahmen der Power2Drive

Europe Conference Geschäftsmodelle und Marktpotenziale der Branche.

Die Power2Drive Europe sowie die Parallelveranstaltungen finden

vom 15. bis 17. Mai 2019 auf der Messe München statt, im Rahmen der

Innovationsplattform für die neue Energiewelt The smarter E Europe.

Weitere Informationen zur Power2Drive Europe 2019 finden Sie im

Internet unter www.PowerToDrive.de.

