Starker Dienstag: Die kabel eins-Reportage „Die Klinik“ punktet mit 5,2 Prozent Marktanteil / Tagesmarktanteil 5,8 Prozent

Quotenstarker Blick hinter

Krankenhaus-Kulissen: Die Reportage „Die Klinik – Ärzte, Helfer,

Diagnosen“ erreicht am Dienstagabend bei kabel eins sehr gute 5,2

Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.

Im Anschluss erzielt das „K1 Magazin“ einen Marktanteil von 5,3

Prozent (Z. 14-49 J.). Der Tagesmarktanteil von kabel eins lag bei

hervorragenden 5,8 Prozent in derselben Zielgruppe.

In der letzten Folge von „Die Klinik“ am Dienstag, 14. August 2018

um 20:15 Uhr, steht unter anderem bei Dr. Schwarzbach eine

komplizierte Tumor-Operation an.

* Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |

ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:

08.08.2018 (vorläufig gewichtet)

