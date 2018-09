Start zum „Karrieretag Familienunternehmen“ bei Sennheiser in der Wedemark (FOTO)

Absolventen und junge Fachkräfte können sich ab sofort für denkommenden „Karrieretag Familienunternehmen“ bewerben. 50international agierende Familienunternehmen aus ganz Deutschlandstellen sich auf der Jobmesse vor. Dort haben die Bewerber dieMöglichkeit, direkt mit den Inhabern und den Personalverantwortlichenvon Unternehmen wie Sennheiser, Hilti, Goldbeck oder Miele überkonkrete Stellenangebote und zukünftige Karriereperspektiven zusprechen.

Der 22. „Karrieretag Familienunternehmen“ findet am 30. November

2018 auf dem Gelände des Familienunternehmens Sennheiser in der

Wedemark bei Hannover statt. Zum „Karrieretag Familienunternehmen“

werden nur akkreditierte Kandidaten zugelassen. Der Bewerbungsschluss

ist am 15. Oktober 2018.

Weitere Informationen und direkte Bewerbung unter

www.karrieretag-familienunternehmen.de

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ wurde von führenden

Familienunternehmern, dem Entrepreneurs Club und der Stiftung

Familienunternehmen ins Leben gerufen.

Pressekontakt:

Maria Krenek

Referentin Kommunikation

Stiftung Familienunternehmen

krenek@familienunternehmen.de

Mareike Oer

Head of Global Public Relations

Sennheiser electronic

GmbH & Co. KG

mareike.oer@sennheiser.com

Original-Content von: Stiftung Familienunternehmen, übermittelt durch news aktuell