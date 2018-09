Thomas Jung: „Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft für Fußfesseln“ (FOTO)

Bisher gibt es nach MAZ-Informationen in der Brandenburger Justizdrei Fälle, bei denen elektronische Fußfesseln eingesetzt werden,darunter auch pädophile Wiederholungstäter, allerdings kein einzigerstraffälliger Zuwanderer. Mit der Fußfessel können die Behördenkontrollieren, ob sich Straftäter nach ihrer Strafe an ihre Auflagenhalten.

Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu: „Offensichtlich gibt es in

Brandenburg bei der elektronischen Fußfessel eine

Zwei-Klassen-Gesellschaft: Die deutschen Straftäter und die oft

mehrfach wegen sexuellen Übergriffen aktenkundig gewordenen

Zuwanderer. Mich wundert es, dass nach all den sexuellen Übergriffen

nicht ein einziger straffällig gewordener Zuwanderer in Brandenburg

eine Fußfessel trägt. Doch scheint mir die Frage ohnehin reichlich

akademischer Natur, denn für mich gehören alle kriminellen Migranten

sofort abgeschoben.“

