Statement von Rudolf Henke (Bundesärztekammer) zum Vorstoß der Gesundheitsministerkonferenz für ein bundesweites Rauchverbot in Autos

Henke: Rauchverbot im Auto zügig umsetzen

Zum Vorstoß der Gesundheitsministerkonferenz für ein bundesweites

Rauchverbot in Autos mit Minderjährigen und Schwangeren erklärt

Rudolf Henke, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer:

„Zigarettenrauch gehört nicht in Kinderlungen. Daher setzen die

Gesundheitsminister mit ihrer Forderung nach einem Rauchverbot im

Auto parteiübergreifend ein wichtiges Signal. Jetzt ist die

Bundesregierung am Zug. Wenn sie das Verbot zügig umsetzt, sind

Ungeborene und Kinder besser als heute vor den schwerwiegenden

gesundheitlichen Schäden durch Passivrauchen geschützt. Darüber

hinaus wird es höchste Zeit, dass Deutschland als letztes Land in der

EU endlich auch die Außen- und Kinowerbung für Tabakprodukte

verbietet. Der Gesundheitsschutz hat einen höheren Stellenwert als

die Absatzförderung der Tabakindustrie.“

