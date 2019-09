Stefan Liebich, Die Linke: „Die Spielräume in China werden enger“

Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im

Bundestag, Stefan Liebich, glaubt, dass sich die Lage für die

Menschenrechte in China weiter zugespitzt hat. Die Tatsache, dass

ausländische Korrespondenten von einer Pressebegegnung zwischen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem chinesischen

Ministerpräsidenten Li Keqiang am Freitag ausgeschlossen werden

sollten, zeige, „dass die Spielräume in der Volksrepublik China in

den letzten Jahren immer enger geworden sind“, sagte Liebich im

Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix. „China war nie eine

Demokratie, aber es gab mal Zeiten, da war mehr Kritik möglich, da

war mehr Öffentlichkeit möglich. Ich habe das Gefühl, dass unter Xi

Jinping die Spielräume immer enger und immer kleiner werden“, so der

stellvertretende Vorsitzende der deutsch-chinesischen

Parlamentariergruppe. Als ein selbstbewusstes und großes Land müsse

China sich beobachten und auch kritisieren lassen, sagte Liebich

weiter.

Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag lobte

die Bundeskanzlerin dafür, dass sie „schon seit so vielen Jahren so

intensive Kontakte mit der Volksrepublik China führt, auch wenn sie

ein anderes Gesellschaftssystem hat als wir.“ Merkel habe dabei stets

„die richtigen Worte an der richtigen Stelle gefunden“. China sei ein

wichtiger Partner, nicht nur in Handelsfragen, sondern auch in Fragen

der Klima- und Außenpolitik. „Wir werden ohne China global nichts

gelöst bekommen“, so Liebich. Aber er bestehe auch darauf: „dass wir

dabei unsere Werte für Demokratie und Menschenrechte nicht

ignorieren.“

