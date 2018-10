stern: Lürssen-Werft arbeitet an Fertigstellung von drei Kriegsschiffen für Saudi-Arabien

Auf der Peene-Werft in Wolgast, die dem Bremer

Unternehmen Lürssen gehört, stehen zur Zeit drei für Saudi-Arabien

bestimmte Kriegsschiffe vor der Fertigstellung. Wie das Hamburger

Magazin stern in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe

berichtet, könnten diese Schiffe von dem Ausfuhrstopp für

Rüstungsgüter betroffen sein, den Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen

der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi am Sonntag angekündigt

hatte. Bei den Schiffen handelt es sich nach Informationen des stern

um die zwei Patrouillenboote „At Tuwal“ und „Sharorah“ sowie ein

größeres Schiff namens „Alriyadh“. Alle drei liegen zur Zeit in

Hafenbecken in Wolgast und tragen bereits das Symbol des saudischen

Grenzschutzes. Die ersten beiden Boote sind vom selben Typ wie die

bisher nach Saudi-Arabien ausgelieferten 40 Meter langen

Patrouillenboote. Die „Alriyadh“ ist hingegen deutlich größer und

gehört offenbar zu dem 60 Meter langen Typ CPV 60.

Nach Unterlagen, die dem stern und dem ARD-Magazin „Report

München“ vorliegen, hat der Bundessicherheitsrat bisher keine

Genehmigung für die Lieferung eines Schiffes dieser Größe an die

Saudis erteilt. Nach inoffiziellen Angaben handelt es sich um ein

reines Schulschiff für die Besatzungen der Patrouillenboote. Der

Fachdienst „Shephard“, der bereits im August über die Lieferung von

Lürssen-Booten des Typs CPV 60 an Saudi-Arabien spekuliert hatte,

sieht diese Klasse hingegen als Kommandoschiffe für die kleineren

Patrouillenboote an. Anders als diese, die mit einer

20-Millimeter-Bordkanone und zwei schweren Maschinengewehren bestückt

werden, kann der Typ CPV 60 auch mit einem 30-Millimeter-Geschütz

bewaffnet werden. Insgesamt hatte Saudi-Arabien bei der Lürssen-Werft

33 Schiffe bestellt. Für 16 davon muss die Bundesregierung noch das

grüne Licht für die Ausfuhr geben. SPD-Vizechef Ralf Stegner warnte

gegenüber dem stern vor weiteren Rüstungsexporten an das Regime in

Riad: „Saudi-Arabien ist eine blutrünstige Diktatur“, sagte er: „An

sie sollten wir keine Rüstungsgüter liefern, das gilt heute mehr denn

je.“ Noch deutlicher äußerte sich der Grünen-Außenpolitiker Omid

Nouripour: „Es ist nicht vorstellbar, dass die Saudis die

Endverbleibsbedingungen für die Schiffe einhalten“, sagte er.

„Deshalb muss man auch die bestehenden Ausfuhrgenehmigungen

widerrufen“, so Nouripour. Das würde auch die jetzt auf der Werft

liegenden Schiffe „At Tuwal“ und „Sharorah“ betreffen, die mutmaßlich

zu den insgesamt acht Patrouillenbooten gehören, deren Ausfuhr die

Bundesregierung bereits im März genehmigt hatte.

