Steuern – Es ist Zeit, die Bürger zu entlasten

Es ist genug Geld für eine echte Steuerreform da. Der Staat

erzielt Überschüsse. Die Steuerschätzer sagen auch für die nächsten Jahre

steigende Einnahmen voraus. Die Konjunktur gewinnt wieder leicht an Tempo. Bund,

Länder und Gemeinden schaffen es außerdem nicht, in Sondertöpfen geparkte

Milliarden tatsächlich in konkrete Investitionen umzusetzen. Die Prämie für

Elektroautos ist ein gutes Beispiel dafür, genau wie die Förderung der

dazugehörigen Ladesäulen oder die hohen Mittel für Kindergärten. Oft bleibt die

öffentliche Hand auf dem Geld einfach sitzen. Anstatt es ungenutzt versauern zu

lassen, sollte der Staat dieses Geld an die zurückgeben, die es erwirtschaften.

