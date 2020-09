Steuerschätzung: Steuersystem hinterfragen / Kommentar von Thorsten Knuf

Ein ausgeglichener Bundeshaushalt ist frühestens 2022 in Sicht – wenn alles gut läuft. Man mag das bedauern, aber das ist die Lage. Dieser schwierigen Situation wohnt allerdings auch eine Chance inne: Jetzt bietet sich die Gelegenheit, gründlich darüber zu nachzudenken, ob das Steuersystem in seiner bisherigen Form noch leistungsfähig genug ist und ob es wirklich erstrebenswert sein sollte, nach der Krise so schnell wie möglich zur “Schwarzen Null”, also einem Haushalt ohne neue Schulden, zurückzukehren. Die richtigen Anlässe, um diese Diskussionen zu führen, sind der Bundestagswahlkampf und die anschließenden Koalitionsverhandlungen. http://www.mehr.bz/khs255p

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/4703544

OTS: Badische Zeitung

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell