Stifterverband und Plan International warnen: Deutschland könnte UN-Nachhaltigkeitsziele verpassen

Nicht einmal jedes zehnte Unternehmen in

Deutschland kooperiert beim gesellschaftlichen Engagement mit

international agierenden Nichtregierungsorganisationen. Das zeigt

eine neue Studie von Stifterverband und der Kinderhilfsorganisation

Plan International. Die beiden Organisationen warnen: Die noch

geringe Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und internationaler

Zivilgesellschaft könnte den Erfolg der Deutschen

Nachhaltigkeitsstrategie gefährden, die vor zwei Jahren am 11. Januar

verabschiedet wurde. Mit dieser Leitlinie will Deutschland die von

der Weltgemeinschaft definierten globalen Entwicklungsziele bis 2030

erreichen.

Ausgerechnet der Exportweltmeister Deutschland hat deutlichen

Nachholbedarf, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und

internationaler Zivilgesellschaft geht. Das zeigen die Zahlen aus

einer Sonderauswertung von Stifterverband und Plan International, die

erstmals für Deutschland repräsentative Daten zu dieser Fragestellung

erhoben hat. Danach arbeiten fast alle Unternehmen in Deutschland (98

Prozent) im Rahmen ihres sozialen Engagements mit gesellschaftlichen

Partnern zusammen. Die überwiegende Mehrheit der engagierten

Unternehmen in Deutschland bringt sich jedoch vorwiegend auf lokaler

(55 Prozent) und regionaler (28 Prozent) Ebene ein. Am häufigsten

entscheiden sich die Firmen dabei für eine Kooperation mit lokalen

Vereinen. Nur ein kleiner Anteil (9 Prozent) ist auch oder vorwiegend

auf europäischer oder internationaler Ebene engagiert. Damit ist

klar: Die Debatte um die globalen Entwicklungsziele der Vereinten

Nationen ist in der Breite der deutschen Wirtschaft noch nicht

angekommen.

Bei der Kooperation zwischen Unternehmen und internationalen

Nichtregierungsorganisationen (NGO) spielt die Größe des Unternehmens

keine entscheidende Rolle: Es gibt sowohl Kleinstunternehmen und

kleinere Mittelständler, die eine internationale gemeinnützige

Organisation unterstützen, wie auch mittelgroße Betriebe, die solche

Kooperationen sorgfältig pflegen. Überdurchschnittlich häufig

arbeiten nur Großkonzerne mit Standorten in verschiedenen Ländern mit

internationalen NGOs zusammen. Besonders ausgeprägt ist die

Kooperation von Unternehmen mit internationalen NGOs, wenn es um

globale Themen wie Armut, Klimaschutz oder Menschenrechte geht.

„Die von den Vereinten Nationalen formulierten 17 Ziele

nachhaltiger Entwicklung können nur durch eine intensive

Zusammenarbeit globaler Partnerschaften erreicht werden. Dafür

wünschen wir uns ein Umdenken bei den Unternehmen“, sagt Maike

Röttger, Geschäftsführerin von Plan International. „Gerade größere

und international agierende Unternehmen sollten sich zielgerichtet

mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen und

ihr Engagement möglichst langfristig aufsetzen.“

Basis für die Studie ist der „Corporate Citizenship Survey“ von

Stifterverband und Bertelsmann Stiftung, die größte bundesweit

repräsentative Befragung zum gesellschaftlichen Engagement von in

Deutschland ansässigen Unternehmen.

„Unternehmen stehen in der Verantwortung, sich mit Augenmaß und

auf gesellschaftliche Bedarfe ausgerichtet zu engagieren“, sagt

Andreas Schlüter, Generalsekretär des Stifterverbandes. „Engagement

für Bildung und Innovation in Deutschland einerseits und das

Engagement für die von der Weltgemeinschaft ausgerufenen

Entwicklungsziele andererseits gehören zusammen. Viele unserer

Mitgliedsunternehmen verfolgen deshalb konkrete Projekte in

Deutschland und darüber hinaus“.

Veröffentlichung „Kooperationen mit internationalen NGOs“ zum

Download unter

http://www.ziviz.de/kooperationen-mit-internationalen-ngos

Zusatzinformationen

Der „Corporate Citizenship Survey“ ist die größte bundesweit

repräsentative Befragung zum gesellschaftlichen Engagement von in

Deutschland ansässigen Unternehmen. Die neuen Daten bilden die

Grundlage einer von Stifterverband und Bertelsmann Stiftung

angeführten Gemeinschaftsinitiative zu Stärkung des

gesellschaftlichen Engagements der deutschen Wirtschaft. Für den

CC-Survey 2018 wurden zwischen September 2017 und Januar 2018 rund

120.000 Unternehmen angeschrieben. 7.368 Fragebögen konnten

ausgewertet werden. Die auf diese Weise entstandenen Daten machen

Aussagen über das Unternehmensengagement aufgeschlüsselt nach

Bundesländern, Unternehmensgrößen, Branchen, Engagementbereichen und

-themen möglich. Es wird ein CC-Survey 2020 folgen, um

Verlaufsentwicklungen in den behandelten Themenfeldern nachzeichnen

zu können.

Bei der Veröffentlichung „Kooperationen mit internationalen NGOs“

handelt es sich um eine Sonderauswertung des entstandenen

Datensatzes. Im Mai und im Dezember 2018 wurden auf Basis der

erhobenen Daten bereits erste Ergebnisse zum gesellschaftlichen

Engagement der deutschen Wirtschaft veröffentlicht. In 2019 planen

die Projektbeteiligten, den Datensatz des CC-Survey 2018 für

wissenschaftliche Zwecke aufzubereiten und zu veröffentlichen.

Forscher können die Daten dann nutzen, um weitere Analysen

vorzunehmen.

Mehr Informationen: www.cc-survey.de oder

www.unternehmensengagement.de Hashtag: #ccsurvey

Über den Stifterverband: Bildung. Wissenschaft. Innovation.

Im Stifterverband haben sich rund 3.000 Unternehmen,

Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonen

zusammengeschlossen, um Wissenschaft und Bildung gemeinsam

voranzubringen. Mit Förderprogrammen, Analysen und

Handlungsempfehlungen sichert der Stifterverband die Infrastruktur

der Innovation. Der Stifterverband ist darüber hinaus einer der

wichtigsten Förderer des Stiftungswesens in Deutschland. Er setzt

sich für eine starke und lebendige Zivilgesellschaft ein und ermutigt

und unterstützt Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren

wollen. ZiviZ im Stifterverband ist eine Tochtergesellschaft des

Stifterverbandes. Als Think & Do Tank kanalisiert ZiviZ das

Engagement des Stifterverbandes für die Zivilgesellschaftsforschung

und -praxis. Weitere Informationen: www.stifterverband.de

Über Plan International

Plan International ist eine religiös und weltanschaulich

unabhängige Hilfsorganisation, die sich weltweit für die Chancen und

Rechte der Kinder engagiert: effizient, transparent, intelligent.

Seit mehr als 80 Jahren arbeiten wir daran, dass Mädchen und Jungen

ein Leben frei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Dabei

binden wir Kinder in über 70 Ländern aktiv in die Gestaltung der

Zukunft ein. Die nachhaltige Gemeindeentwicklung und Verbesserung der

Lebensumstände in unseren Partnerländern ist unser oberstes Ziel. Wir

reagieren schnell auf Notlagen und Naturkatastrophen, die das Leben

von Kindern bedrohen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der

Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement für die

Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen. Unser globales Ziel: 100

Millionen Mädchen sollen lernen, leiten, entscheiden und ihr volles

Potenzial entfalten. Weitere Informationen: www.plan.de

