Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe leistet effektiv Hilfe (FOTO)

Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat ihren Jahresberichtveröffentlicht. 2018 hat sie besonders effektiv helfen können. Auf 36Seiten erhalten die Leserinnen und Leser umfassende Einblicke in diegemeinnützige Arbeit der Schlaganfall-Hilfe, in Projekte zurVerbesserung der Versorgung von Patienten und in Hilfen fürBetroffene.

Wichtigster Schwerpunkt der kommenden Jahre sind die

Schlaganfall-Lotsen. Die Schlaganfall-Hilfe arbeitet daran, dass es

künftig in ganz Deutschland Schlaganfall-Lotsen geben wird. Sie

sollen die Versorgung der Patienten zu Hause verbessern und

wiederholte Schlaganfälle vermeiden.

Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe ist Trägerin des

DZI-Spendensiegels, verliehen durch das Deutsche Zentralinstitut für

soziale Fragen in Berlin.

Hier geht es zum Download des Jahresberichts:

www.schlaganfall-hilfe.de/jahresbericht

