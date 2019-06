Stiftung EVZ fördert LGBTQI+ Konferenz „ALMS“ / Förderung einer Ausstellung und Stipendien für Experti*innen, 27. – 29. Juni im Haus der Kulturen der Welt (FOTO)

ALMS ist die größte internationale Konferenz zu Fragen desAusstellens und des Archivierens queerer Kunst, Kultur und Geschichteund steht für LSBTIQ+ Archives, Libraries, Museums and SpecialCollections. Die Konferenz umfasst ein vielfältiges Angebot von ca.200 Vorträgen, Workshops und Performances, Ausstellungen undInstallationen, Theaterabend und Filmnacht. Es werden 400Teilnehmende aus 40 Ländern erwartet.

Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ)

unterstützt die Teilnahme von Expert*innen aus Osteuropa und Israel

mit Stipendien und fördert die Ausstellung von Katarzyna Remin

(Campaign Against Homophobia, Warschau) „Berlin – Yogyakarta: From

Hitler–s terror against homosexuals to human rights today“, die auf

der Konferenz gezeigt wird:

https://queeralmsberlin2019.de/art-presentations-film-matinees/

Unter dem Titel „Queering Memory. Archives – Arts – Audiences“

wird diskutiert, wie sich die Zukunft mit dem Erfahrungsschatz

queerer Geschichte verteidigen lässt. Wie kann Vielfalt erinnert und

sichtbar werden? Wie können sich Archive und Museen an aktuellen

Auseinandersetzungen um die Anerkennung sexueller und

geschlechtlicher Vielfalt beteiligen? Welche Möglichkeiten eröffnen

künstlerische Interventionen im Umgang mit historischen Sammlungen?

Programm unter: www.queeralmsberlin2019.de

Über die Stiftung EVZ und ihre Förderschwerpunkte

Die Stiftung EVZ wurde im Jahr 2000 gegründet, um

Zwangsarbeiter*innen während der Zeit des Nationalsozialismus zu

entschädigen. Seit 2001 leistet die Stiftung EVZ zudem humanitäre

Hilfe für Überlebende, fördert die Auseinandersetzung mit der

Vergangenheit und stärkt zivilgesellschaftliches Engagement in

Mittel- und Osteuropa.

