Stiftung Menschen für Menschen: Neue Schule in Äthiopien wird feierlich eingeweiht / Zugang zu Bildung für hunderte Kinder in ländlicher Region (FOTO)

Vor Kurzem wurde in der Region Borena im Ort Dega Hawi, 590 km

nördlich der Hauptstadt Addis Abeba eine neue Schule der Stiftung

Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe, feierlich

eingeweiht. Künftig werden dort über 720 Schülerinnen und Schüler pro

Unterrichtsschicht die neu gebaute Dega Hawi Higher Primary School

besuchen. Finanziert wurde der Schulbau von Ruland Engineering und

Consulting GmbH in Neustadt/Weinstraße, deren Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sowie Bärbel und Günter Ruland. Bei der feierlichen

Eröffnung waren die Mitsponsoren des Schulbaus Bärbel und Günter

Ruland (Weyher) und Menschen für Menschen- Stiftungsvorstand Peter

Renner (München) anwesend.

Bärbel und Günter Ruland zeigten sich überwältigt von der Reaktion

der Kinder, Frauen und Männer bei der Schuleinweihung: „Der Jubel und

die Freude der gesamten Gemeinde über die neue Schule ist

unbeschreiblich. Wir wurden mit Tanz und Gesang empfangen und wir

konnten spüren, welch großen Stellenwert die neue Schule hier, im

ländlichen Äthiopien, für die Menschen hat. Wir sind glücklich

darüber, den Mädchen und Jungen in Dega Hawi mit den neuen Gebäuden

die Chance auf eine bessere Zukunft geben zu können.“

In dem alten Schulgebäude in Dega Hawi war ungestörtes Lernen

schwierig. Die Schule war in der üblichen Weise mit einfachen

Materialien gebaut und in sehr schlechtem Zustand. Temesgen Ejigu,

Lehrer an der Dega Hawi Higher Primary School erzählt: „Die alten

Bauten waren je nach Jahreszeit staubig oder matschig, heiß oder kalt

– und dunkel. Für die Schülerinnen und Schüler war es furchtbar, denn

sie hatten nicht genügend Bänke und Tische, sie mussten auf

mitgebrachten Holzklötzen oder Steinen sitzen. Die Tafel war zum

Schreiben ungeeignet. Auch die Bibliothek war kaum benutzbar. Die

neuen Gebäude sind ein Segen!“

Um die Bildung in der Breite zu fördern, baut Menschen für

Menschen moderne Schulen auf dem Land und stattet sie mit Lehr- und

Lernmaterial aus. Zudem bietet die Stiftung funktionale

Alphabetisierungskurse für Erwachsene an. Derzeit besuchen in über

430 von MfM gebauten Schulen täglich insgesamt weit über 450.000

Schülerinnen und Schüler den Unterricht.

Peter Renner, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen und

zuständig für die Projektarbeit in Äthiopien, freute sich sehr, die

neue Schule mit eröffnen zu dürfen: „Unser langfristiges Ziel ist es,

das Bildungsniveau in ländlichen Regionen Äthiopiens zu befördern und

somit auch die Entwicklung des Landes mit voranzutreiben. Der Neubau

der Higher Primary School ist ein wichtiger Schritt, die

Bildungssituation in der Region Borena entscheidend zu verbessern.“

Bilanz Projektgebiet Borena

Mit der Fertigstellung der Dega Hawi Primary School konnte die

Anzahl der von Menschen für Menschen in Borena gebauten Schulen auf

elf erhöht werden. Damit haben rund 12.600 Schülerinnen und Schüler

bessere Lernmöglichkeiten erhalten. Neben dem Bau von Schulen wurden

seit 2011 in der Region unter anderem 13 Millionen Baumsetzlinge

gepflanzt, 1.003 moderne Bienenkörbe verteilt, 10.591 holzsparende

Öfen subventioniert, 88 Wasserstellen gebaut, 3955 Augenoperationen

durchgeführt, 177.969 freiwillige HIV/AIDS Tests durchgeführt und

1.110 Frauen die Aufnahme von Mikrokrediten ermöglicht.

Über Menschen für Menschen

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass..?“. Die Stiftung trägt

seit 1993 durchgängig das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen

setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700

fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

