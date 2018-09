Zum Weltalphabetisierungstag am 8. September 2018 – Für Bildung und gegen Armut in Äthiopien (FOTO)

Noch immer kann über die Hälfte der Bevölkerung (ab 15 Jahren) inÄthiopien nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen. MillionenKinder können im entsprechenden Alter nicht die Grundschule besuchenund viele Jugendliche gehen überhaupt in keine Schule. Darauf hat dieStiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe zumWeltalphabetisierungstag (8. September) hingewiesen.

„Dies sind nach wie vor alarmierende Zahlen. Vor allem wenn man

weiß, wie wichtig Bildung für alle Menschen, und wie bedeutend

Bildung für die Entwicklung eines Landes ist“, sagt Peter Renner,

Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms

Äthiopienhilfe und u. a. für die Projektarbeit in Äthiopien

zuständig.

„Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Wir müssen deshalb

dringend weiterhin moderne Schulen im ländlichen Bereich Äthiopiens

bauen. Nur dann haben die jungen Menschen eine Perspektive in ihrem

eigenen Land. Und nur dann können wir langfristig der Armut und einer

der Fluchtursachen entgegenwirken „, betont Äthiopien-Experte Renner.

Besonders in den ländlichen Bereichen von Äthiopien ist vielen

jungen Menschen der Zugang zu guter Schulbildung verwehrt. Die Kinder

– vor allem Mädchen – tragen bereits früh Verantwortung im

Arbeitsalltag. Sie sind oft täglich Stunden unterwegs, um Wasser zu

holen oder Feuerholz zu sammeln. Die nächste Schule ist meist weit

von ihrem Zuhause entfernt, der Schulweg ein kilometerlanger Marsch

auf gefährlichen Wegen.

Darüber hinaus sind Schulgebäude in Äthiopien häufig verfallene,

dunkle Hütten aus Stroh, Holz und Lehm. Weiterführende Schulen gibt

es kaum. Um die Bildung in der Breite zu fördern, hat Menschen für

Menschen bisher 434 moderne, solide Schulen gebaut, die viele

Jahrzehnte betrieben werden. An den Alphabetisierungskursen für

Erwachsene haben über 350.000 Frauen und Männer beteiligt. Aktuell

besuchen rund 450.000 junge Menschen täglich die von der Stiftung

gebauten Schulen in Äthiopien.

Der Weltalphabetisierungstag

1966 hat die UNESCO den Weltalphabetisierungstag ins Leben

gerufen. Seitdem wird jährlich am 8. September mit Aktionen und

Veranstaltungen auf die Verbreitung von Lese- und Schreibkompetenzen

aufmerksam gemacht.

Über Menschen für Menschen

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit nahezu 37 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass..?“. Die Stiftung trägt

seit 1993 durchgängig das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen

setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700

fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

