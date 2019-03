„Stoppt Mobbing!“: RTL II unterstützt bundesweite Anti-Mobbing-Kampagne von Carsten Stahl / Social Spot ab sofort on air

Viele Schülerinnen und Schüler klagen über ein Klima der Angst indeutschen Klassenzimmern. Sie fürchten sich vor Ausgrenzung, Mobbingund Gewalt, wie eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt.Im Jahr 2014 gründete der Anti-Gewalttrainer Carsten Stahl dieInitiative „Camp Stahl“ und startete im vergangenen Jahr diebundesweite Kampagne „Stoppt Mobbing!“. Mittlerweile hat CarstenStahl mehr als 41.000 Kinder und Jugendliche geschult und ist alsBerater für Gerechtigkeit, Toleranz und Veränderung im Umgangmiteinander gefragt. RTL II zeigte im vergangenen Jahr vier Folgender Reportage-Reihe „Stahl:hart gegen Mobbing“, die Carsten Stahl beiseiner engagierten Arbeit an verschiedenen Schulen zeigt. Eineweitere Folge wird am heutigen Mittwoch, 13. März 2019, um 20:15 Uhrausgestrahlt.

RTL II unterstützt die Kampagne von Carsten Stahl mit einem

Trailer, der ab sofort pro bono ausgestrahlt wird und der auf das

Thema Mobbing aufmerksam macht. Mit den Kernbotschaften „Worte sind

wie Waffen“ und „Schau nicht weg! Setze jetzt ein Zeichen!“ ist

Carsten Stahl in dem Spot mit verletztem, verwundeten Gesicht

aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt. In weiteren, folgenden

Variationen werden zusätzlich prominente Unterstützer der

„Stoppt-Mobbing“-Initiative zu sehen sein.

Die Produktion des Spots übernahm die Münchner Agentur mehappy

GmbH.

Carsten Stahl: „Fernsehen, Internet und soziale Medien spielen

eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Mobbing. Deshalb müssen

sie soziales Engagement und Verantwortung für die von ihnen

verbreiteten Inhalte übernehmen. RTL II leistet hier einen ganz

großen Beitrag, um dieser Rolle gerecht zu werden. Ich freue mich,

von diesem Sender so viel Unterstützung zu erfahren.“

„Kinder und Jugendliche, die in ihrer Schulzeit Opfer von Mobbing

geworden sind, leiden oft ihr ganzes Leben unter den Folgen dieser

Erfahrung. Carsten Stahls Einsatz im Kampf gegen Mobbing ist

bewundernswert. Ich freue mich, dass wir seiner wichtigen Arbeit mit

einer neuen Sendung und einem Pro-Bono-Spot den nötigen Raum geben,

um viele Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Der Spot

zeigt, wie wichtig es ist nicht wegzuschauen, sondern klar Position

zu beziehen. Mit einprägsamen Botschaften und starken Bildern setzen

auch wir als TV-Sender ein Zeichen im Kampf gegen Mobbing“, sagt

Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation RTL II.

Im Corporate Blog von RTL II ist zudem ein aktueller Beitrag von

Carsten Stahl abrufbar.

Den Social Spot finden Sie auf dem Corporate Blog von RTL II unter

http://ots.de/7DopJx

Über RTL II:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist

RTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten.

RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1:

Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende

Menschen und bewegende Schicksale. Die „RTL II News“ bieten junge

Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit

unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das

Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an –

überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und

Endgeräten.

Pressekontakt:

RTL II Unternehmenskommunikation

Susanne Raidt

089 – 64185 6902

susanne.raidt@rtl2.de

info.rtl2.de

blog.rtl2.de

RTL II Bildredaktion

bildredaktion@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell