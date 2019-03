Straubinger Tagblatt: An der Brexit-Klippe

Jetzt ist das Schlamassel komplett, und das Land

steht wieder an der Brexit-Klippe. Der ungeregelte Austritt droht am

12. April. Um die chaotischen Konsequenzen eines No-Deal-Szenarios zu

verhindern, muss jetzt das Parlament die Kontrolle übernehmen. Da mag

man konstitutionelle Bedenken haben, wenn die Gewaltenteilung

aufgehoben werden soll und die Legislative sich die Funktion der

Exekutive anmaßen will. Aber verzweifelte Zeiten fordern verzweifelte

Maßnahmen.

