Straubinger Tagblatt: Barleys Schaufensterpolitik

Wer gerade Familien beim Immobilienkauf

entlasten will, sollte sich zum Beispiel die Grunderwerbssteuer

anschauen, bei der die Kommunen teilweise ziemlich schamlos

hinlangen, woran sich auch nach der Reform nicht viel ändern dürfte.

Der sollte den Staat dazu bringen, mehr Baugrund günstig abzugeben.

Und der sollte darüber nachdenken, wie Häuslebauer und Käufer bei der

Finanzierung gestärkt werden können. Die GroKo will gerade junge

Familien mit dem Baukindergeld und der verbesserten Ansparhilfe

unterstützen, in die eigenen vier Wände zu kommen. Das wird jedoch

kaum ausreichen, um die Wohneigentumsquote spürbar zu erhöhen. Von

Barley Plänen werden sie gar nichts haben.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell