Straubinger Tagblatt: Erdogans Besuch ertragen

So gilt es, den schwierigen Besuch aus Ankara

als Chance zu nutzen. Erdogan wird erleben, dass seine Macht nicht

ausreicht, die Meinungsfreiheit in Deutschland zu unterdrücken. Es

wird Proteste geben und er wird sie aushalten müssen. Der Politik

indes gibt der Besuch ebenfalls die Gelegenheit, deutliche Worte an

den Gast zu richten. Und er wird sie sich anhören müssen.

