Straubinger Tagblatt: Europas lautes Schweigen zu Iran

Man kann von US-Präsident Donald Trump halten,

was man will – diesmal steht er auf der richtigen Seite. Er

unterstützt die Proteste im Iran und übt abermals scharfe Kritik am

Mullah-Regime in Teheran. Und die Europäer, die sich dem Mann im Oval

Office moralisch haushoch überlegen fühlen? Von ihnen kam über den

Jahreswechsel vor allem eines: lautes Schweigen.

