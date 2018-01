Straubinger Tagblatt: Das war dreist, Frau Merkel

Die „lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger“ machen

sich in ihrer Masse vor allem Sorgen darüber, dass Deutschland es

nicht schafft, die Folgen der merkelschen Zuwanderungspolitik zu

bewältigen. Sie sehen, dass der Staat nicht einmal in der Lage ist,

Terroristen, Gefährder und Straftäter unter den abgelehnten

Asylbewerbern loszuwerden. Es gebe Menschen, meint Merkel, „die sich

fragen, wie wir Zuwanderung in unser Land ordnen und steuern können“.

Nein, sie erwarten genau das seit nunmehr zweieinhalb Jahren von

Merkel und ihrer Regierung. Doch die sind ihrer Verantwortung

schlichtweg nicht gerecht geworden.

