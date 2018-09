Straubinger Tagblatt: Integration – Schäubles reiner Wein

Es zeugt vom großem Realitätssinn des

Bundestagspräsidenten, wenn er erklärt, dass ein großer Teil der

Asylbewerber langfristig in Deutschland bleiben wird. Wolfgang

Schäuble schenkt den Bürgern reinen Wein ein – und bestätigt, was

viele ohnehin seit Langem ahnen. Wenn es allerdings so ist, dass

viele Menschen aus fernen Ländern, in denen andere Sitten und

Gebräuche herrschen, dauerhaft in Deutschland bleiben, muss alles

dafür getan werden, dass sie nicht zu einer Belastung für die

Gesellschaft und die Sozialkassen werden. Zu Recht mahnt Schäuble

größere Anstrengungen bei der Integration an.

